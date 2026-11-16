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TOKİ Şanlıurfa Birecik 500 Bin Sosyal Konut Projesi konut belirleme kurası sonuçları isim listesi

13:43, 16/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 13:48, 16/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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TOKİ’nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Şanlıurfa Birecik’te başvuru yapan hak sahipleri için Çoğan Mahallesi 2. Etap 624 Konut Projesi’nde inşa edilen 176 adet 3+1 konutun belirleme kurası, bugün saat 13.45’te çekildi. İşte TOKİ Şanlıurfa Birecik 500 Bin Sosyal Konut Projesi konut belirleme kurası sonuçları isim listesi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 500.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Şanlıurfa Birecik 180/500000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için; Şanlıurfa Birecik Çoğan Mah. 2. Etap 624 Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 3+1 tipi 176 adet konut konut belirleme kurası bugün saat 13:45’te tamamlandı. İşte TOKİ Şanlıurfa Birecik sosyal konut hak sahipleri konut belirleme kurası sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından, 23.11.2026 - 04.12.2026 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Tüm Şubelerinde imzalanacaktır. Temerküz şube ise Birecik Şubesi olacaktır.

Hak sahiplerine konutlar, satış bedeli üzerinden %10 peşinat (başvuru bedeli mahsup edildikten sonra kalan tutar) alınması ve kalan borç bakiyesinin 240 ay vadeli olarak satılacaktır. Peşinat tutarı, sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Temmuz 2027 tarihinden itibaren başlatılacaktır.

Başlıklar :TOKİŞanlıurfaTOKİ Birecik konut belirleme kura sonuçları
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TOKİ Şanlıurfa Birecik 500 Bin Sosyal Konut Projesi konut belirleme kurası sonuçları isim listesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 500.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Şanlıurfa Birecik 180/500000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için; Şanlıurfa Birecik Çoğan Mah. 2. Etap 624 Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 3+1 tipi 176 adet konut konut belirleme kurası bugün saat 13:45’te tamamlandı. İşte TOKİ Şanlıurfa Birecik sosyal konut hak sahipleri konut belirleme kurası sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

ŞANLIURFA BİRECİK 500.000 SOSYAL KONUT PROJESİ HAK SAHİPLERİ KONUT BELİRLEME KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN


Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından, 23.11.2026 - 04.12.2026 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Tüm Şubelerinde imzalanacaktır. Temerküz şube ise Birecik Şubesi olacaktır.

Hak sahiplerine konutlar, satış bedeli üzerinden %10 peşinat (başvuru bedeli mahsup edildikten sonra kalan tutar) alınması ve kalan borç bakiyesinin 240 ay vadeli olarak satılacaktır. Peşinat tutarı, sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Temmuz 2027 tarihinden itibaren başlatılacaktır.

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