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TOKİ Bursa Gemlik 500 Bin Sosyal Konut Projesi konut belirleme kurası sonuçları isim listesi

15:56, 16/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 16:05, 16/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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TOKİ’nin 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Bursa Gemlik’te hak sahibi olan vatandaşlar için Cihatlı Mahallesi’nde inşa edilen 9 adet 2+1 ve 5 adet 3+1 olmak üzere toplam 14 konutun belirleme kurası çekildi. Bugünkü çekilişte 14 konut 1110 hak sahibi bulunmakta. Bursa Gemlik TOKİ konut belirleme kurası sonuçları ve hak sahiplerinin isim listesi kura sonrası belli oldu. İşte TOKİ Bursa Gemlik kura sonuçları isim listesi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Bursa Gemlik 3000/500000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için beklenen kura heyecanı yaşandı. Proje kapsamında Bursa Gemlik Cihatlı Mahallesi 509 Adet Konut Projesi'nde inşa ettirilen; 9 adet 2+1 ve 5 adet 3+1 olmak üzere toplam 14 adet konut için noter huzurunda gerçekleştirilen konut belirleme kura çekilişiyle hak sahiplerinin oturacağı blok, kat ve daire numaraları netleşti.

Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri

tarafından, 30 Kasım 2026 tarihinde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tüm şubelerinde imzalanabilecek olup, temerküz şube Gemlik/Bursa Şubesidir.

Hak sahiplerine konutlar, satış bedeli üzerinden %10 peşinat (başvuru bedeli mahsup edildikten sonra kalan tutar) alınması ve kalan borç bakiyesinin 240 ay vadeli olarak satılacaktır. Peşinat tutarı, sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Temmuz 2027 tarihinden itibaren başlatılacaktır.

Başlıklar :Bursa Gemlik TOKİ Kura SonuçlarıTOKİGemlik TOKİ konut belirleme kurası
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TOKİ Bursa Gemlik 500 Bin Sosyal Konut Projesi konut belirleme kurası sonuçları isim listesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Bursa Gemlik 3000/500000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için beklenen kura heyecanı yaşandı. Proje kapsamında Bursa Gemlik Cihatlı Mahallesi 509 Adet Konut Projesi'nde inşa ettirilen; 9 adet 2+1 ve 5 adet 3+1 olmak üzere toplam 14 adet konut için noter huzurunda gerçekleştirilen konut belirleme kura çekilişiyle hak sahiplerinin oturacağı blok, kat ve daire numaraları netleşti.

TOKİ Bursa Gemlik 500 Bin Sosyal Konut Projesi konut belirleme kurası sonuçları isim listesi için tıklayın

Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri

tarafından, 30 Kasım 2026 tarihinde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tüm şubelerinde imzalanabilecek olup, temerküz şube Gemlik/Bursa Şubesidir.

Hak sahiplerine konutlar, satış bedeli üzerinden %10 peşinat (başvuru bedeli mahsup edildikten sonra kalan tutar) alınması ve kalan borç bakiyesinin 240 ay vadeli olarak satılacaktır. Peşinat tutarı, sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Temmuz 2027 tarihinden itibaren başlatılacaktır.

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