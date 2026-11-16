KYK burs ve kredi ücretleri açıklandı mı, miktar arttı mı? 2026-2027 KYK bursu ne kadar, ilk ödeme ne zaman yapılacak?

KYK burs ve kredi ödeme tarihleri 2026: KYK 8.000 TL ilk burs ödemesi ne zaman, ne kadar yatacak?

KYK burs ve kredi ödemeleri için beklenen dönem başladı. 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk kez burs veya öğrenim kredisi alacak öğrenciler, ödemelerin hangi tarihte hesaplara yatırılacağını araştırıyor. Yeni hak kazanan öğrencilerin burs ödemeleri ekim ayından itibaren geriye dönük olarak yapılacağı için ilk ödeme döneminde iki aylık tutarın birlikte yatırılması bekleniyor. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini kapsayan ödemelerde T.C. kimlik numarasının son hanesi belirleyici oluyor. Her ayın 6'sı ile 10'u arasında tamamlanan ödeme takvimi, öğrencilerin hesaplarını takip etmesini sağlıyor. Öte yandan 2026-2027 döneminde uygulanacak yeni burs ve kredi tutarlarının aralık ayında açıklanması bekleniyor. Peki, KYK burs ve kredi ödemeleri 2026 yılında hangi gün yatacak? Öğrenciler ilk ödemelerini ne zaman alacak? İşte ödeme takvimi...