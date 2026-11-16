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Altın piyasasında 13 ay sonra bir ilk: 5 bin 600 dolarlık zirveden yüzde 30 geriledi

18:23, 16/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Küresel piyasalarda ons altının 3 bin 830 doları test ederek Ekim 2025'ten bu yana en düşük seviyesine gerilemesiyle yurt içinde de gram altın 6 bin 290 TL, çeyrek altın ise 10 bin 384 TL bandına çekildi. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'un para politikası mesajları, güçlenen ABD doları ve 5 bin 600 dolarlık zirveden gelen yüzde 30'luk düşüşün arkasındaki tüm ekonomik nedenler ile 16 Kasım 2026 güncel altın satış rakamları haberimizde.

Küresel piyasalarda ons altın 16 Kasım 2026 Pazartesi günü 3 bin 830 doları test ederek Ekim 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. ABD Merkez Bankası (Fed) politikaları ve güçlenen doların etkisiyle gerileyen altın fiyatları, Türkiye iç piyasasında da gram altını 6 bin 290 TL bandına çekti.


Küresel altın piyasasında son haftalarda etkili olan satış baskısı, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü haftanın ilk işlem gününde de devam etti. Uluslararası piyasalarda ons altın gün içinde 3 bin 830 dolar civarını test ederek Ekim 2025'ten bu yana kaydedilen en düşük seviyeye gerilerken, Türkiye piyasasında da gram ve çeyrek altın fiyatlarında aşağı yönlü seyir izlendi.

Altın fiyatları tarihi zirvesinden ne kadar uzaklaştı?

Geçtiğimiz haftayı yaklaşık yüzde 4,6 değer kaybıyla kapatan değerli metal, 2026 yılı içerisinde test ettiği 5 bin 600 dolarlık zirve seviyesinin yüzde 30'dan fazla altında işlem görmeye başladı.

16 Kasım 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

Küresel piyasalardaki değer kaybının yurt içi piyasalara yansımasıyla cuma günü 6 bin 280 TL civarında bulunan gram altın, pazartesi gün içinde 6 bin 240 TL seviyelerine kadar çekildi. 16 Kasım 2026 saat 18.15 itibarıyla piyasalarda oluşan güncel satış rakamları şu şekildedir:


Gram altın: 6.290 TL

Çeyrek altın: 10.384 TL

Cumhuriyet altını: 41.369 TL

Ons altın: 3.872 dolar


Gün içerisinde anlık değişim gösterebilen bu rakamlar, serbest piyasa ile kuyumculardaki alış-satış makasına göre farklılık gösterebiliyor.

Altın fiyatları neden düşüyor?

Analistlere göre değerli metaller üzerindeki satış baskısının temelinde ABD ekonomisinden gelen veriler ve para politikası beklentileri yer alıyor. ABD'de enflasyonun yüksek seyretmesi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'un açıklamalarına odaklanan piyasaların sıkı para politikası beklentisini fiyatlaması, faiz getirisi bulunmayan altına yönelik talebi sınırlıyor.


Ayrıca ABD dolarının uluslararası piyasalarda değer kazanması ve tahvil getirilerinin yüksek seyretmesi de altın fiyatları üzerinde ilave baskı unsuru oluşturuyor.

Türkiye'nin küresel altın ihracatındaki payı geriledi

Fiyat hareketlerinin yanı sıra Türkiye'nin uluslararası altın ticaretindeki verileri de dikkat çekiyor. Ağustos 2023 tarihinde işlenmemiş altın ithalatına getirilen kota uygulamasının ardından Türkiye'nin dünya altın ihracatındaki payında düşüş kaydedildi.


2023 yılının son çeyreğinde yüzde 2,44 olan Türkiye'nin küresel altın ihracatı pazar payı, 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 0,67'ye geriledi ve pay kaybı yaklaşık yüzde 72 oldu.


Aynı dönemde dünya genelindeki altın ihracatının dolar cinsinden değeri iki katından fazla artış gösterirken, Türkiye'nin altın ihracatında yüzde 43,9 oranında düşüş gerçekleşti.

Piyasalarda gözler Fed mesajlarında

Altın fiyatlarının kısa vadeli yönü konusunda belirsizlik sürerken; küresel faiz beklentileri, dolar endeksinin seyri ve jeopolitik gelişmeler yatırımcıların odağında yer alıyor. Önümüzdeki günlerde ABD Merkez Bankası (Fed) cephesinden gelecek yeni açıklamalar ve enflasyon verilerinin, altın piyasasındaki fiyatlamalar üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Başlıklar :türkiyefedaltın fiyatlarıons altıngram altın
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Altın piyasasında 13 ay sonra bir ilk: 5 bin 600 dolarlık zirveden yüzde 30 geriledi

Küresel piyasalarda ons altın 16 Kasım 2026 Pazartesi günü 3 bin 830 doları test ederek Ekim 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. ABD Merkez Bankası (Fed) politikaları ve güçlenen doların etkisiyle gerileyen altın fiyatları, Türkiye iç piyasasında da gram altını 6 bin 290 TL bandına çekti.


Küresel altın piyasasında son haftalarda etkili olan satış baskısı, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü haftanın ilk işlem gününde de devam etti. Uluslararası piyasalarda ons altın gün içinde 3 bin 830 dolar civarını test ederek Ekim 2025'ten bu yana kaydedilen en düşük seviyeye gerilerken, Türkiye piyasasında da gram ve çeyrek altın fiyatlarında aşağı yönlü seyir izlendi.

Altın fiyatları tarihi zirvesinden ne kadar uzaklaştı?

Geçtiğimiz haftayı yaklaşık yüzde 4,6 değer kaybıyla kapatan değerli metal, 2026 yılı içerisinde test ettiği 5 bin 600 dolarlık zirve seviyesinin yüzde 30'dan fazla altında işlem görmeye başladı.

16 Kasım 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

Küresel piyasalardaki değer kaybının yurt içi piyasalara yansımasıyla cuma günü 6 bin 280 TL civarında bulunan gram altın, pazartesi gün içinde 6 bin 240 TL seviyelerine kadar çekildi. 16 Kasım 2026 saat 18.15 itibarıyla piyasalarda oluşan güncel satış rakamları şu şekildedir:


Gram altın: 6.290 TL

Çeyrek altın: 10.384 TL

Cumhuriyet altını: 41.369 TL

Ons altın: 3.872 dolar


Gün içerisinde anlık değişim gösterebilen bu rakamlar, serbest piyasa ile kuyumculardaki alış-satış makasına göre farklılık gösterebiliyor.

Altın fiyatları neden düşüyor?

Analistlere göre değerli metaller üzerindeki satış baskısının temelinde ABD ekonomisinden gelen veriler ve para politikası beklentileri yer alıyor. ABD'de enflasyonun yüksek seyretmesi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'un açıklamalarına odaklanan piyasaların sıkı para politikası beklentisini fiyatlaması, faiz getirisi bulunmayan altına yönelik talebi sınırlıyor.


Ayrıca ABD dolarının uluslararası piyasalarda değer kazanması ve tahvil getirilerinin yüksek seyretmesi de altın fiyatları üzerinde ilave baskı unsuru oluşturuyor.

Türkiye'nin küresel altın ihracatındaki payı geriledi

Fiyat hareketlerinin yanı sıra Türkiye'nin uluslararası altın ticaretindeki verileri de dikkat çekiyor. Ağustos 2023 tarihinde işlenmemiş altın ithalatına getirilen kota uygulamasının ardından Türkiye'nin dünya altın ihracatındaki payında düşüş kaydedildi.


2023 yılının son çeyreğinde yüzde 2,44 olan Türkiye'nin küresel altın ihracatı pazar payı, 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 0,67'ye geriledi ve pay kaybı yaklaşık yüzde 72 oldu.


Aynı dönemde dünya genelindeki altın ihracatının dolar cinsinden değeri iki katından fazla artış gösterirken, Türkiye'nin altın ihracatında yüzde 43,9 oranında düşüş gerçekleşti.

Piyasalarda gözler Fed mesajlarında

Altın fiyatlarının kısa vadeli yönü konusunda belirsizlik sürerken; küresel faiz beklentileri, dolar endeksinin seyri ve jeopolitik gelişmeler yatırımcıların odağında yer alıyor. Önümüzdeki günlerde ABD Merkez Bankası (Fed) cephesinden gelecek yeni açıklamalar ve enflasyon verilerinin, altın piyasasındaki fiyatlamalar üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

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