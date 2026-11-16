Küresel piyasalarda ons altın 16 Kasım 2026 Pazartesi günü 3 bin 830 doları test ederek Ekim 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. ABD Merkez Bankası (Fed) politikaları ve güçlenen doların etkisiyle gerileyen altın fiyatları, Türkiye iç piyasasında da gram altını 6 bin 290 TL bandına çekti.





Küresel altın piyasasında son haftalarda etkili olan satış baskısı, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü haftanın ilk işlem gününde de devam etti. Uluslararası piyasalarda ons altın gün içinde 3 bin 830 dolar civarını test ederek Ekim 2025'ten bu yana kaydedilen en düşük seviyeye gerilerken, Türkiye piyasasında da gram ve çeyrek altın fiyatlarında aşağı yönlü seyir izlendi.