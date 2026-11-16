Kademeli emeklilik çıkacak mı? 2000 sonrası sigortalılar ve EYT’yi kaçıranlar için kadın ve erkek emeklilik şartları

16/11/2026, Pazartesi17:51
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
40

Bildirimler

Sarıgül ailesine yönelik kara para soruşturmasında 9 şüpheli için tutuklama talebi16 Kasım 2026 17:44 PazartesiSON DAKİKA
Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Karaahmetoğlu CHP'den istifa etti16 Kasım 2026 17:26 PazartesiSON DAKİKA
CANLI YAYIN | Ömer Çelik: Dolandırıcılarla yatırımcıların ayrımı yapılıyor, bu meselenin hiçbir aşaması faili meçhul kalmayacak16 Kasım 2026 17:23 PazartesiSON DAKİKA
Dört ayın en dip seviyesini gördü16 Kasım 2026 16:52 PazartesiSON DAKİKA
Uzman ‘çok kıymetli’ dedi ve ekledi: Denizlerdeki kulak karakollarımız olacak16 Kasım 2026 16:00 PazartesiSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Sarıgül ailesine yönelik kara para soruşturmasında 9 şüpheli için tutuklama talebiBeyoğlu Belediye Başkan Vekili Karaahmetoğlu CHP'den istifa ettiCANLI YAYIN | Ömer Çelik: Dolandırıcılarla yatırımcıların ayrımı yapılıyor, bu meselenin hiçbir aşaması faili meçhul kalmayacakDört ayın en dip seviyesini gördüUzman ‘çok kıymetli’ dedi ve ekledi: Denizlerdeki kulak karakollarımız olacak

Kademeli emeklilik çıkacak mı? 2000 sonrası sigortalılar ve EYT’yi kaçıranlar için kadın ve erkek emeklilik şartları

17:43, 16/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 17:43, 16/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olan ve EYT düzenlemesini kaçıran milyonlarca çalışanın gözü Ankara'da. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının yürürlüğe girmesinin ardından, ilk sigorta girişi 8 Eylül 1999 sonrasında olan ve yalnızca birkaç gün ya da ay farkıyla 17 yıl daha geç emekli olma durumuyla karşılaşan milyonlarca çalışan kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin yeni gelişmeleri yakından takip ediyor. DEM Parti tarafından kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklif prim ve hizmet süresini dolduran sigortalılara yaş şartı aranmaksızın emeklilik yolunun açılmasını öngörüyor. Peki erken emeklilik için kademeli emeklilik çıkacak mı? 2000 sonrası ve EYT’yi kaçıranlar için kademeli emeklilik tablosu.

Erken emeklilik ve kademeli emeklilik konusu, özellikle EYT kapsamı dışında kalanların gündeminde yer alıyor. Mevcut sosyal güvenlik mevzuatında 1999 sonrası SSK girişliler için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş ve 7.000 prim günü şartı uygulanırken; çalışanların arama motorlarında en çok sorguladığı "2000 sonrası kademeli emeklilik var mı, çıkacak mı, EYT'yi kaçıranlara emeklilikte kademe olacak mı, kademeli emeklilik tablosu nasıl?" sorularının yanıtları ve öne çıkan ayrıntılar şu şekildedir:


2000 Sonrası Kademeli Emeklilik Var Mı, Çıkacak Mı?

Mevcut kanunlarda 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişliler için kademeli yaş indirimi sağlayan yürürlükte bir yasa bulunmamaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kaynakları, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği ve aktüeryal dengenin korunması gerekçesiyle şu aşamada bakanlık gündeminde kademeli emekliliğe yönelik resmi bir çalışma yer almadığını belirtmektedir. Buna karşın muhalefet milletvekillerinin TBMM'ye sunduğu kanun teklifleri ve emeklilik derneklerinin talepleri kamuoyu gündeminde sıcaklığını korumakta.

EYT'yi Kaçıranlara Emeklilikte Kademe Olacak Mı?

Olası bir düzenlemenin hayata geçirilmesi durumunda hedef kitlenin, EYT kapsamı dışında kalan 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlayan vatandaşlar olması beklenmektedir. Bağ-Kur prim gün sayısının 9.000'den 7.200'e düşürülmesi ve ev hanımlarına emeklilik düzenlemesinin çıkarılması bekleniyor.

Meclis’e Kademeli Emeklilik Kanun Teklifi Verildi Mi?

DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, TBMM Başkanlığı’na Kademeli Emeklilik Kanun Teklifi verdi. Dem Parti’nin kanun teklifi şu şöyle:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

8/9/1999 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanların emeklilik koşullarının kademeli olarak yeniden düzenlenmesi, sosyal güvenlik hakkına erişimde hakkaniyetin sağlanması ve ilgili kanunlarda değişiklik yapılması hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

Kademeli Emeklilik Kanun Teklifi Gerekçesi

Emeklilik, yurttaşların çalışma hayatları boyunca ürettikleri değerin, ödedikleri primlerin ve harcadıkları emeğin karşılığını alabilmelerinin temel güvencelerinden birisidir. Emeklilik hakkı, piyasa koşullarına terk edilebilecek bir ayrıcalık değil, sosyal devletin güvence altına almakla yükümlü olduğu temel bir sosyal haktır.

Sosyal güvenlik yasaları uyarınca 08.09.1999 tarihinden önce emeklilik şartları kadınlar için 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5000 gün, erkekler için ise 25 yıllık sigortalılık süresi ve 5000 gün olup yaş şartı olmaksızın emeklilik mümkündü. Ancak 25.8.1999 tarihinde kabul edilen ve 8.9.1999 tarihinde 23810 sayı ile yayımlanan kanun ile kademeli emeklilik getirilmiş, böylece kadınların kademeli olarak 58, erkeklerin kademeli olarak 60 yaşında emekli olması hükme bağlanmıştır. Bu düzenlemenin en temel özelliği, yasanın yürürlüğe girdiği tarihte işe başlayanların emeklilik haklarının geriye dönük olarak değiştirilmiş olmasıdır.

Kişinin emeklilik hakkı, sosyal devlet ilkesinin gereğidir. Her yurttaş belirli bir dönem çalıştıktan sonra, belirli bir yaşta emekliliği hak eder ve ilerleyen yaşlarında daha dezavantajlı durumda iken emekliliğin ayrıcalıklarından yararlanır. Bu, olması gerekendir. Bireyin çalışma hayatının ve buna bağlı olarak emeklilik koşullarının belirsizlikler içinde seyrediyor oluşu ise bir hak ihlalidir. Yani kişinin emeklilik koşullarının, her yeni gelen yasal düzenlemeye göre değişmesi, emeklilik yaşının, biçiminin hükümetlerin iradesine göre farklılaşması, kişinin geleceğini belirsiz kılan bir durumdur.

8 Eylül 1999 tarihinde yayımlanan 4447 sayılı Kanun ile emeklilik koşulları yeniden düzenlenmiş, yaş şartı sistemin temel unsurlarından biri hâline getirilmiştir. Anayasa Mahkemesinin ilgili hükümler hakkında verdiği iptal kararının ardından 2002 yılında çıkarılan 4759 sayılı Kanun ile geçiş koşulları yeniden belirlenmiştir. 2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ise sosyal güvenlik sisteminin finansmanını, aylık bağlama esaslarını ve emeklilik koşullarını yeni bir çerçeveye taşımıştır. Bu değişikliklerin sonucu olarak, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlarla bu tarihten sonra sigortalı olanlar arasında emeklilik hakkına erişim bakımından önemli farklılıklar ortaya çıkmıştır.

2023 yılında 7438 sayılı Kanun ile 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanların belirli koşullarla yaş şartı aranmaksızın emekli olabilmelerinin önü açılmış ancak hemen sonraki dönemde sigortalı olan çalışanlar bu düzenlemenin dışında kalmıştır. Böylece çalışma hayatına giriş tarihindeki sınırlı bir fark emekliliğe erişim süresinde uzun yıllara yayılan sonuçlar doğurabilmiştir.

Sosyal güvenlik sisteminde geçiş tarihleri belirlenmesi meşru bir yasama aracı olmakla birlikte, bu tarihlerin çalışanlar arasında ortaya çıkardığı sonuçların adalet, ölçülülük ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir. Sigortalılık başlangıç tarihleri birbirine yakın, çalışma yaşamları benzer ve prim yükümlülüklerini yerine getiren yurttaşların emeklilik hakkına erişiminde ortaya çıkan ağır farklılıklar sosyal devlet ilkesi açısından giderilmesi gereken bir sorundur. Bu mağduriyet yalnızca emeklilik tarihinin ertelenmesinden ibaret değildir. İleri yaşlarda iş bulma güçlüğü, güvencesiz çalışma, düşük ücretler, işsizlik ve gelir kaybı, emekliliğe erişimi geciken yurttaşların yaşam koşullarını ağırlaştırmaktadır. 

Bu teklifle, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra ve 30 Nisan 2008 tarihinden önce ilk defa sigortalı olanların emeklilik yaşlarının sigortalılık başlangıç tarihine göre kademeli biçimde yeniden belirlenmesi, mevcut prim ve hizmet koşullarının korunarak emekliliğe erişimdeki orantısız farklılıkların azaltılması, farklı sigortalılık statülerinde hakkaniyetin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Teklif ayrıca düzenlemenin mali etkilerinin hesaplanmasını, kamuoyuyla paylaşılmasını ve sosyal güvenlik sisteminin finansmanının adil, sürdürülebilir ve sosyal devlet ilkesiyle uyumlu biçimde planlanmasını öngörmektedir."

Kademeli Emeklilik Tablosu Nasıl?

Henüz resmiyet kazanmamış olmakla birlikte sosyal güvenlik uzmanları ve sendikaların gündeme getirdiği taslak kademeli emeklilik modellerinde, sigorta başlangıç yılına göre yaş ve prim gününün kademeli olarak artırılması öngörülmektedir:

09.09.1999 – 2000 arası sigorta başlangıcı

Kadın: 43 yaş / 6.400 prim

Erkek: 45 yaş / 6.400 prim

2001 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 44 yaş / 6.475 prim

Erkek: 46 yaş / 6.475 prim

2002 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 45 yaş / 6.550 prim

Erkek: 47 yaş / 6.550 prim

2003 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 46 yaş / 6.625 prim

Erkek: 48 yaş / 6.625 prim

2004 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 47 yaş / 6.700 prim

Erkek: 49 yaş / 6.700 prim

2005 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 48 yaş / 6.775 prim

Erkek: 50 yaş / 6.775 prim

2006 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 49 yaş / 6.850 prim

Erkek: 51 yaş / 6.850 prim

2007 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 50 yaş / 6.925 prim

Erkek: 52 yaş / 6.925 prim

2008 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 51 yaş / 7.000 prim

Erkek: 53 yaş / 7.000 prim.

Başlıklar :Erken emeklilikkademeli emeklilik2000 sonrası kademeli emeklilik
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Kademeli emeklilik çıkacak mı? 2000 sonrası sigortalılar ve EYT’yi kaçıranlar için kadın ve erkek emeklilik şartları

Erken emeklilik ve kademeli emeklilik konusu, özellikle EYT kapsamı dışında kalanların gündeminde yer alıyor. Mevcut sosyal güvenlik mevzuatında 1999 sonrası SSK girişliler için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş ve 7.000 prim günü şartı uygulanırken; çalışanların arama motorlarında en çok sorguladığı "2000 sonrası kademeli emeklilik var mı, çıkacak mı, EYT'yi kaçıranlara emeklilikte kademe olacak mı, kademeli emeklilik tablosu nasıl?" sorularının yanıtları ve öne çıkan ayrıntılar şu şekildedir:


2000 Sonrası Kademeli Emeklilik Var Mı, Çıkacak Mı?

Mevcut kanunlarda 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişliler için kademeli yaş indirimi sağlayan yürürlükte bir yasa bulunmamaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kaynakları, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği ve aktüeryal dengenin korunması gerekçesiyle şu aşamada bakanlık gündeminde kademeli emekliliğe yönelik resmi bir çalışma yer almadığını belirtmektedir. Buna karşın muhalefet milletvekillerinin TBMM'ye sunduğu kanun teklifleri ve emeklilik derneklerinin talepleri kamuoyu gündeminde sıcaklığını korumakta.

EYT'yi Kaçıranlara Emeklilikte Kademe Olacak Mı?

Olası bir düzenlemenin hayata geçirilmesi durumunda hedef kitlenin, EYT kapsamı dışında kalan 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlayan vatandaşlar olması beklenmektedir. Bağ-Kur prim gün sayısının 9.000'den 7.200'e düşürülmesi ve ev hanımlarına emeklilik düzenlemesinin çıkarılması bekleniyor.

Meclis’e Kademeli Emeklilik Kanun Teklifi Verildi Mi?

DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, TBMM Başkanlığı’na Kademeli Emeklilik Kanun Teklifi verdi. Dem Parti’nin kanun teklifi şu şöyle:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

8/9/1999 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanların emeklilik koşullarının kademeli olarak yeniden düzenlenmesi, sosyal güvenlik hakkına erişimde hakkaniyetin sağlanması ve ilgili kanunlarda değişiklik yapılması hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

Kademeli Emeklilik Kanun Teklifi Gerekçesi

Emeklilik, yurttaşların çalışma hayatları boyunca ürettikleri değerin, ödedikleri primlerin ve harcadıkları emeğin karşılığını alabilmelerinin temel güvencelerinden birisidir. Emeklilik hakkı, piyasa koşullarına terk edilebilecek bir ayrıcalık değil, sosyal devletin güvence altına almakla yükümlü olduğu temel bir sosyal haktır.

Sosyal güvenlik yasaları uyarınca 08.09.1999 tarihinden önce emeklilik şartları kadınlar için 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5000 gün, erkekler için ise 25 yıllık sigortalılık süresi ve 5000 gün olup yaş şartı olmaksızın emeklilik mümkündü. Ancak 25.8.1999 tarihinde kabul edilen ve 8.9.1999 tarihinde 23810 sayı ile yayımlanan kanun ile kademeli emeklilik getirilmiş, böylece kadınların kademeli olarak 58, erkeklerin kademeli olarak 60 yaşında emekli olması hükme bağlanmıştır. Bu düzenlemenin en temel özelliği, yasanın yürürlüğe girdiği tarihte işe başlayanların emeklilik haklarının geriye dönük olarak değiştirilmiş olmasıdır.

Kişinin emeklilik hakkı, sosyal devlet ilkesinin gereğidir. Her yurttaş belirli bir dönem çalıştıktan sonra, belirli bir yaşta emekliliği hak eder ve ilerleyen yaşlarında daha dezavantajlı durumda iken emekliliğin ayrıcalıklarından yararlanır. Bu, olması gerekendir. Bireyin çalışma hayatının ve buna bağlı olarak emeklilik koşullarının belirsizlikler içinde seyrediyor oluşu ise bir hak ihlalidir. Yani kişinin emeklilik koşullarının, her yeni gelen yasal düzenlemeye göre değişmesi, emeklilik yaşının, biçiminin hükümetlerin iradesine göre farklılaşması, kişinin geleceğini belirsiz kılan bir durumdur.

8 Eylül 1999 tarihinde yayımlanan 4447 sayılı Kanun ile emeklilik koşulları yeniden düzenlenmiş, yaş şartı sistemin temel unsurlarından biri hâline getirilmiştir. Anayasa Mahkemesinin ilgili hükümler hakkında verdiği iptal kararının ardından 2002 yılında çıkarılan 4759 sayılı Kanun ile geçiş koşulları yeniden belirlenmiştir. 2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ise sosyal güvenlik sisteminin finansmanını, aylık bağlama esaslarını ve emeklilik koşullarını yeni bir çerçeveye taşımıştır. Bu değişikliklerin sonucu olarak, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlarla bu tarihten sonra sigortalı olanlar arasında emeklilik hakkına erişim bakımından önemli farklılıklar ortaya çıkmıştır.

2023 yılında 7438 sayılı Kanun ile 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanların belirli koşullarla yaş şartı aranmaksızın emekli olabilmelerinin önü açılmış ancak hemen sonraki dönemde sigortalı olan çalışanlar bu düzenlemenin dışında kalmıştır. Böylece çalışma hayatına giriş tarihindeki sınırlı bir fark emekliliğe erişim süresinde uzun yıllara yayılan sonuçlar doğurabilmiştir.

Sosyal güvenlik sisteminde geçiş tarihleri belirlenmesi meşru bir yasama aracı olmakla birlikte, bu tarihlerin çalışanlar arasında ortaya çıkardığı sonuçların adalet, ölçülülük ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir. Sigortalılık başlangıç tarihleri birbirine yakın, çalışma yaşamları benzer ve prim yükümlülüklerini yerine getiren yurttaşların emeklilik hakkına erişiminde ortaya çıkan ağır farklılıklar sosyal devlet ilkesi açısından giderilmesi gereken bir sorundur. Bu mağduriyet yalnızca emeklilik tarihinin ertelenmesinden ibaret değildir. İleri yaşlarda iş bulma güçlüğü, güvencesiz çalışma, düşük ücretler, işsizlik ve gelir kaybı, emekliliğe erişimi geciken yurttaşların yaşam koşullarını ağırlaştırmaktadır. 

Bu teklifle, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra ve 30 Nisan 2008 tarihinden önce ilk defa sigortalı olanların emeklilik yaşlarının sigortalılık başlangıç tarihine göre kademeli biçimde yeniden belirlenmesi, mevcut prim ve hizmet koşullarının korunarak emekliliğe erişimdeki orantısız farklılıkların azaltılması, farklı sigortalılık statülerinde hakkaniyetin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Teklif ayrıca düzenlemenin mali etkilerinin hesaplanmasını, kamuoyuyla paylaşılmasını ve sosyal güvenlik sisteminin finansmanının adil, sürdürülebilir ve sosyal devlet ilkesiyle uyumlu biçimde planlanmasını öngörmektedir."

Kademeli Emeklilik Tablosu Nasıl?

Henüz resmiyet kazanmamış olmakla birlikte sosyal güvenlik uzmanları ve sendikaların gündeme getirdiği taslak kademeli emeklilik modellerinde, sigorta başlangıç yılına göre yaş ve prim gününün kademeli olarak artırılması öngörülmektedir:

09.09.1999 – 2000 arası sigorta başlangıcı

Kadın: 43 yaş / 6.400 prim

Erkek: 45 yaş / 6.400 prim

2001 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 44 yaş / 6.475 prim

Erkek: 46 yaş / 6.475 prim

2002 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 45 yaş / 6.550 prim

Erkek: 47 yaş / 6.550 prim

2003 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 46 yaş / 6.625 prim

Erkek: 48 yaş / 6.625 prim

2004 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 47 yaş / 6.700 prim

Erkek: 49 yaş / 6.700 prim

2005 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 48 yaş / 6.775 prim

Erkek: 50 yaş / 6.775 prim

2006 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 49 yaş / 6.850 prim

Erkek: 51 yaş / 6.850 prim

2007 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 50 yaş / 6.925 prim

Erkek: 52 yaş / 6.925 prim

2008 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 51 yaş / 7.000 prim

Erkek: 53 yaş / 7.000 prim.

1/15
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet