Kademeli emeklilik çıkacak mı? 2000 sonrası sigortalılar ve EYT’yi kaçıranlar için kadın ve erkek emeklilik şartları

Meclis’e Kademeli Emeklilik Kanun Teklifi Verildi Mi?

DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, TBMM Başkanlığı’na Kademeli Emeklilik Kanun Teklifi verdi. Dem Parti’nin kanun teklifi şu şöyle:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

8/9/1999 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanların emeklilik koşullarının kademeli olarak yeniden düzenlenmesi, sosyal güvenlik hakkına erişimde hakkaniyetin sağlanması ve ilgili kanunlarda değişiklik yapılması hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

Kademeli Emeklilik Kanun Teklifi Gerekçesi

Emeklilik, yurttaşların çalışma hayatları boyunca ürettikleri değerin, ödedikleri primlerin ve harcadıkları emeğin karşılığını alabilmelerinin temel güvencelerinden birisidir. Emeklilik hakkı, piyasa koşullarına terk edilebilecek bir ayrıcalık değil, sosyal devletin güvence altına almakla yükümlü olduğu temel bir sosyal haktır.