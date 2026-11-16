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Memur adaylarının heyecanlı bekleyişi sona eriyor: 2026 KPSS ortaöğretim sonuçları ve tercih takvimi belli oldu

18:34, 16/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Kamu kurumlarında memur olma hayaliyle sınava giren lise mezunu binlerce adayın beklediği 2026 KPSS ortaöğretim sonuçları için geri sayım sürerken, ÖSYM tarafından yayımlanan resmi takvimle sonuç açıklama tarihi ve merkezi yerleştirme tercih süreci netlik kazandı. 25 Ekim'de gerçekleştirilen sınavın ardından gözler sonuc.osym.gov.tr adresine çevrilirken, adayların puanlarını öğreneceği kesin gün ile KPSS-2026/2 tercih takvimine dair tüm detaylar belli oldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 KPSS ortaöğretim sınavının sonuç tarihi resmen belli oldu. Kamu kurumlarında memur olma hayali kuran lise mezunu adaylar için sonuçların açıklanacağı gün ve merkezi tercih takvimi netlik kazandı.

2026 KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim oturumunun sonuçları henüz erişime açılmadı. Optik formların değerlendirme aşamasında sona yaklaşılırken, kurumun yayımladığı 2026 sınav takvimiyle birlikte sonuçların ilan edileceği kesin tarih duyuruldu.


Takvime göre, lise mezunlarının katıldığı 2026 KPSS ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak.

KPSS ortaöğretim sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

Sonuçların resmi olarak ilan edilmesinin ardından adaylar, sınav puanlarına ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden erişebilecek. Sürece dair öne çıkan kritik tarihler ve işlem kanalları şu şekilde sıralanıyor:


Sonuç sorgulama ekranı: Adaylar sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecek.


Tercih dönemi: Lise mezunları için ilk merkezi yerleştirme tercihlerinin (KPSS-2026/2) 17–24 Aralık 2026 tarihleri arasında yapılması bekleniyor.


Tercih başvuru adresi: Yerleştirme tercihleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden alınacak.

KPSS ortaöğretim sınavını kazananlar hangi kadrolarda görev yapar?

Lise mezunu veya lise öğrencisi olan adayların katıldığı KPSS ortaöğretim sınavı, merkezi atamalar veya kamu kurumlarının açıktan alımları yoluyla devlette istihdam edilme imkanı sunuyor. Adaylar sınavdan aldıkları puanlarla memur, teknisyen, işçi ve destek personeli gibi çeşitli kadrolara atanabiliyor.


Sınav sonuçlarına göre tercih yapacak adayların kamu kurum ve kuruluşlarında görev alabileceği başlıca pozisyonlar şunlardır:


  • İnfaz koruma memuru ve zabıt katibi
  • Zabıta memuru ve bekçi
  • Şoför, aşçı ve gassal
Başlıklar :ösymkpss2026 kpss ortaöğretim sonuçlarıkamu personel seçme sınavıkpss sonuçları
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Memur adaylarının heyecanlı bekleyişi sona eriyor: 2026 KPSS ortaöğretim sonuçları ve tercih takvimi belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 KPSS ortaöğretim sınavının sonuç tarihi resmen belli oldu. Kamu kurumlarında memur olma hayali kuran lise mezunu adaylar için sonuçların açıklanacağı gün ve merkezi tercih takvimi netlik kazandı.

2026 KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim oturumunun sonuçları henüz erişime açılmadı. Optik formların değerlendirme aşamasında sona yaklaşılırken, kurumun yayımladığı 2026 sınav takvimiyle birlikte sonuçların ilan edileceği kesin tarih duyuruldu.


Takvime göre, lise mezunlarının katıldığı 2026 KPSS ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak.

KPSS ortaöğretim sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

Sonuçların resmi olarak ilan edilmesinin ardından adaylar, sınav puanlarına ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden erişebilecek. Sürece dair öne çıkan kritik tarihler ve işlem kanalları şu şekilde sıralanıyor:


Sonuç sorgulama ekranı: Adaylar sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecek.


Tercih dönemi: Lise mezunları için ilk merkezi yerleştirme tercihlerinin (KPSS-2026/2) 17–24 Aralık 2026 tarihleri arasında yapılması bekleniyor.


Tercih başvuru adresi: Yerleştirme tercihleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden alınacak.

KPSS ortaöğretim sınavını kazananlar hangi kadrolarda görev yapar?

Lise mezunu veya lise öğrencisi olan adayların katıldığı KPSS ortaöğretim sınavı, merkezi atamalar veya kamu kurumlarının açıktan alımları yoluyla devlette istihdam edilme imkanı sunuyor. Adaylar sınavdan aldıkları puanlarla memur, teknisyen, işçi ve destek personeli gibi çeşitli kadrolara atanabiliyor.


Sınav sonuçlarına göre tercih yapacak adayların kamu kurum ve kuruluşlarında görev alabileceği başlıca pozisyonlar şunlardır:


  • İnfaz koruma memuru ve zabıt katibi
  • Zabıta memuru ve bekçi
  • Şoför, aşçı ve gassal
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