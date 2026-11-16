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Yunanistan-Sırbistan saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Uluslar Ligi’nde nasıl kalır? Yunanistan-Sırbistan maçı senaryoları

21:41, 16/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Yunanistan-Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Uluslar Ligi’nde 16 Kasım saat 22.45’te A Spor’dan şifresiz yayınlanacak karşılaşma öncesinde maç bilgileri, muhtemel 11’ler ve Türkiye’nin A Ligi’nde kalma mücadelesinde play-off için gereken sonuç…

Yunanistan-Sırbistan maçı, 16 Kasım Pazartesi günü saat 22.45’te başlayacak ve A Spor’dan canlı yayınlanacak. Türkiye’nin UEFA Uluslar Ligi’nde play-off oynama ihtimali için Sırbistan’ın deplasmanda en az beş farklı yenilmesi gerekiyor.


UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup’un son haftasındaki Yunanistan-Sırbistan maçı, Türkiye’nin ligde kalma mücadelesini de yakından ilgilendiriyor. Yunanistan’da oynanacak karşılaşmanın sonucu, grubunu puansız ve eksi 11 averajla son sırada tamamlayan A Milli Futbol Takımı’nın play-off oynama ihtimalini belirleyecek.

Yunanistan-Sırbistan maçı ne zaman, hangi kanalda?

Yunanistan ile Sırbistan, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü Pantessaliko Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadele, Türkiye saatiyle 22.45’te başlayacak ve A Spor’dan canlı, şifresiz yayınlanacak.


Karşılaşmanın programı şöyle:

- Tarih: 16 Kasım 2026 Pazartesi

- Başlama saati: 22.45 TSİ

- Stat: Pantessaliko Stadyumu

- Yayın: A Spor, canlı ve şifresiz

Türkiye’nin play-off oynaması için hangi sonuç gerekiyor?

A Ligi’nde gruplarını son sırada bitiren takımların sıralaması, doğrudan düşecek ekipleri belirliyor. Grup sonuncuları arasındaki en kötü iki takım B Ligi’ne düşerken diğer iki takım A Ligi’nde kalmak için play-off oynuyor.


Türkiye’nin play-off ihtimali açısından gereken sonuçlardan ilki, Çekya’nın Hırvatistan’a 2-1 yenilmesiyle gerçekleşti. Kalan ihtimal ise Sırbistan’ın Yunanistan karşısında alacağı sonuca bağlı.


Sırbistan, son maçına sıfır puan ve eksi 7 averajla çıkıyor. Türkiye’nin durumu açısından senaryolar şöyle:

- Sırbistan en az beş farklı yenilirse: Averajı eksi 12 veya daha aşağıya inecek ve Türkiye play-off oynayacak.

- Sırbistan dört veya daha az farklı yenilirse: Türkiye B Ligi’ne düşecek.

- Sırbistan berabere kalır veya kazanırsa: Türkiye B Ligi’ne düşecek.

Yunanistan ikinci sıradaki yerini korumak istiyor

Yunanistan, gruptaki beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı. Sekiz puanla ikinci sırada bulunan ev sahibi ekip, lider Hollanda’nın üç puan gerisinde yer alıyor.


Bu karşılaşmalarda beş gol atan ve kalesinde 10 gol gören Yunanistan, Sırbistan’ı yenerek puanını 11’e çıkarmayı hedefliyor.


Sırbistan henüz puan alamadı

Sırbistan, grupta oynadığı beş karşılaşmanın tamamını kaybetti. Dört gol atıp 11 gol yiyen konuk ekip, son sırada bulunuyor.


Yunanistan deplasmanında ilk puanlarını arayacak Sırbistan’ın alacağı sonuç, Türkiye’nin doğrudan düşmesi veya play-off oynaması açısından da belirleyici olacak.

Yunanistan ve Sırbistan’ın muhtemel 11’leri

Yunanistan: Tzolakis, Rota, Mavropanos, Retsos, Tsimikas, Karetsas, Triantis, Androutsos, Tzolis, Pavlidis, Ioannidis.


Sırbistan: V. Milinkovic-Savic, Nedeljkovic, Gudelj, Milenkovic, Babic, Sukacev, Samardzic, Dzodic, S. Milinkovic-Savic, Cvetkovic, Tadic.

Başlıklar :yunanistansırbistantürkiyeuefa uluslar ligi
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Yunanistan-Sırbistan saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Uluslar Ligi’nde nasıl kalır? Yunanistan-Sırbistan maçı senaryoları

Yunanistan-Sırbistan maçı, 16 Kasım Pazartesi günü saat 22.45’te başlayacak ve A Spor’dan canlı yayınlanacak. Türkiye’nin UEFA Uluslar Ligi’nde play-off oynama ihtimali için Sırbistan’ın deplasmanda en az beş farklı yenilmesi gerekiyor.


UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup’un son haftasındaki Yunanistan-Sırbistan maçı, Türkiye’nin ligde kalma mücadelesini de yakından ilgilendiriyor. Yunanistan’da oynanacak karşılaşmanın sonucu, grubunu puansız ve eksi 11 averajla son sırada tamamlayan A Milli Futbol Takımı’nın play-off oynama ihtimalini belirleyecek.

Yunanistan-Sırbistan maçı ne zaman, hangi kanalda?

Yunanistan ile Sırbistan, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü Pantessaliko Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadele, Türkiye saatiyle 22.45’te başlayacak ve A Spor’dan canlı, şifresiz yayınlanacak.


Karşılaşmanın programı şöyle:

- Tarih: 16 Kasım 2026 Pazartesi

- Başlama saati: 22.45 TSİ

- Stat: Pantessaliko Stadyumu

- Yayın: A Spor, canlı ve şifresiz

Türkiye’nin play-off oynaması için hangi sonuç gerekiyor?

A Ligi’nde gruplarını son sırada bitiren takımların sıralaması, doğrudan düşecek ekipleri belirliyor. Grup sonuncuları arasındaki en kötü iki takım B Ligi’ne düşerken diğer iki takım A Ligi’nde kalmak için play-off oynuyor.


Türkiye’nin play-off ihtimali açısından gereken sonuçlardan ilki, Çekya’nın Hırvatistan’a 2-1 yenilmesiyle gerçekleşti. Kalan ihtimal ise Sırbistan’ın Yunanistan karşısında alacağı sonuca bağlı.


Sırbistan, son maçına sıfır puan ve eksi 7 averajla çıkıyor. Türkiye’nin durumu açısından senaryolar şöyle:

- Sırbistan en az beş farklı yenilirse: Averajı eksi 12 veya daha aşağıya inecek ve Türkiye play-off oynayacak.

- Sırbistan dört veya daha az farklı yenilirse: Türkiye B Ligi’ne düşecek.

- Sırbistan berabere kalır veya kazanırsa: Türkiye B Ligi’ne düşecek.

Yunanistan ikinci sıradaki yerini korumak istiyor

Yunanistan, gruptaki beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı. Sekiz puanla ikinci sırada bulunan ev sahibi ekip, lider Hollanda’nın üç puan gerisinde yer alıyor.


Bu karşılaşmalarda beş gol atan ve kalesinde 10 gol gören Yunanistan, Sırbistan’ı yenerek puanını 11’e çıkarmayı hedefliyor.


Sırbistan henüz puan alamadı

Sırbistan, grupta oynadığı beş karşılaşmanın tamamını kaybetti. Dört gol atıp 11 gol yiyen konuk ekip, son sırada bulunuyor.


Yunanistan deplasmanında ilk puanlarını arayacak Sırbistan’ın alacağı sonuç, Türkiye’nin doğrudan düşmesi veya play-off oynaması açısından da belirleyici olacak.

Yunanistan ve Sırbistan’ın muhtemel 11’leri

Yunanistan: Tzolakis, Rota, Mavropanos, Retsos, Tsimikas, Karetsas, Triantis, Androutsos, Tzolis, Pavlidis, Ioannidis.


Sırbistan: V. Milinkovic-Savic, Nedeljkovic, Gudelj, Milenkovic, Babic, Sukacev, Samardzic, Dzodic, S. Milinkovic-Savic, Cvetkovic, Tadic.

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