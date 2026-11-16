Yunanistan-Sırbistan saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Uluslar Ligi’nde nasıl kalır? Yunanistan-Sırbistan maçı senaryoları

Yunanistan ikinci sıradaki yerini korumak istiyor

Yunanistan, gruptaki beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı. Sekiz puanla ikinci sırada bulunan ev sahibi ekip, lider Hollanda’nın üç puan gerisinde yer alıyor.





Bu karşılaşmalarda beş gol atan ve kalesinde 10 gol gören Yunanistan, Sırbistan’ı yenerek puanını 11’e çıkarmayı hedefliyor.





Sırbistan henüz puan alamadı

Sırbistan, grupta oynadığı beş karşılaşmanın tamamını kaybetti. Dört gol atıp 11 gol yiyen konuk ekip, son sırada bulunuyor.





Yunanistan deplasmanında ilk puanlarını arayacak Sırbistan’ın alacağı sonuç, Türkiye’nin doğrudan düşmesi veya play-off oynaması açısından da belirleyici olacak.