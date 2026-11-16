Türkiye Uluslar Ligi’nden elendi mi? Milli Takım B Ligi’ne düştü mü, play-off oynayacak mı? Türkiye’nin Uluslar Ligi’ndeki durumu

Asgari ücret zammında en güçlü hesap: Ocak 2027'de asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki zam oranları

2027 asgari ücret zammı için geri sayım sürerken milyonlarca çalışanın gözü yeni yılda geçerli olacak maaş rakamlarına çevrildi. Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştireceği görüşmeler öncesinde, yeni asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin tahminler ekonomi gündeminde öne çıkmaya başladı. Yıl sonuna yaklaşılmasıyla birlikte Merkez Bankası'nın enflasyon hedefleri, Orta Vadeli Program'da yer alan ekonomik göstergeler ve uzman ekonomistlerin hesaplamaları olası zam senaryolarının şekillenmesinde etkili oluyor. 2027 yılında uygulanacak ücretin belirlenmesi yalnızca asgari ücretle çalışanları değil, farklı maaş gruplarını ve sosyal güvenlik prim hesaplamalarını da yakından ilgilendiriyor. Bu nedenle açıklanacak zam oranı, çalışma hayatının en çok takip edilen başlıklarından biri haline geldi. Komisyon toplantıları öncesinde farklı artış oranları üzerinden yapılan hesaplamalar, yeni maaşın hangi seviyeye ulaşabileceğine ilişkin beklentileri artırıyor. Peki, 2027 Ocak ayında asgari ücret kaç TL olacak, zam oranı hangi ekonomik göstergelere göre şekillenecek? İşte masadaki olası zam senaryoları.