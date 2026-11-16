Gelir uzman yardımcılığı sınavı ne zaman, saat kaçta? 2026 GUY/2 sınav giriş belgesi sorgulama

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 21 Kasım 2026’da yapılacak Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı için adayların sınava girecekleri yerleri açıkladı. GUY/2 sınav giriş belgesi, 16 Kasım saat 11.00 itibarıyla T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle alınabiliyor.
GUY/2 sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini içeren belgeye ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşabiliyor. Sisteme giriş yapmak için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi gerekiyor.
GUY/2 sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı, 21 Kasım 2026’da uygulanacak. Sınavın başlangıç saati ile binalara son giriş saati farklı olacak.
Adayların takip etmesi gereken sınav takvimi şöyle:
- Sınav tarihi: 21 Kasım 2026
- Sınav binalarına son giriş saati: 13.30
- Sınavın başlangıç saati: 13.45
- Sınav süresi: 90 dakika
Saat 13.30’dan sonra gelen adaylar sınav binalarına alınmayacak.
GUY/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sınav sonuçları, 10 Aralık 2026’da açıklanacak.
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