GELİR İDARESİ PERSONEL ALIMI 2026: 2026-GUY/2 başvuruları başladı mı? Başvuru tarihleri ve sınav ücreti ne kadar? Kılavuz yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-GUY/2 başvuruları için takvimi duyurdu. Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyen adayların katılacağı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı, 21 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Başvuru süreci ise ön başvuru ve nihai başvuru olmak üzere iki aşamada yürütülecek.

2026-GUY/2 başvuruları ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

ÖSYM'nin 20 Ekim 2026 tarihli duyurusuna göre Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı için ön başvurular 20-22 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru işlemleri 20 Ekim Salı günü saat 10.30 itibarıyla başladı.

Ön başvuruların ardından adaylar sıralamaya alınacak. Atama yapılacak kadro sayısının en fazla beş katı kadar aday, nihai başvuru yapma hakkı kazanacak.

Nihai başvuru işlemleri ise 30 Ekim-3 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Gelir İdaresi personel alımı 2026 başvuru ekranı: GUY/2 başvurusu nasıl yapılır?

Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı'na katılmak isteyen adaylar, başvurularını ÖSYM'nin elektronik sistemleri üzerinden gerçekleştirebilecek.

Başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ais.osym.gov.tr adresinden yapılabilecek. Adaylar ayrıca ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.

2026-GUY/2 sınav ücreti ne kadar?

ÖSYM'nin yayımladığı 2026-GUY/2 başvuru kılavuzuna göre ön başvuru ücreti 170 TL olarak belirlendi. Adayların bu ücreti 20-23 Ekim 2026 tarihleri arasında yatırması gerekiyor.

Nihai başvuru aşamasında ise toplam sınav bedeli 2.200 TL olarak açıklandı. Bu tutarın 1.430 TL'si aday tarafından ödenecek, kalan 770 TL ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından karşılanacak.

Nihai başvuru hakkı kazanan adayların 1.430 TL tutarındaki sınav ücretini 30 Ekim-4 Kasım 2026 tarihleri arasında yatırması gerekiyor. Ödemeler ÖSYM'nin kartlı ödeme sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

2026-GUY/2 sınavı ne zaman yapılacak?ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre 2026 Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Sınava katılmak isteyen adayların ön başvurularını belirtilen tarihlerde tamamlaması ve nihai başvuru hakkı kazanmaları halinde ikinci başvuru aşamasını da gerçekleştirmesi gerekiyor.

2026-GUY/2 başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

ÖSYM, Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı'na ilişkin başvuru kılavuzunu erişime açtı. Adayların başvuru işlemlerini gerçekleştirmeden önce kılavuzda yer alan sınav koşullarını ve başvuru esaslarını dikkatle incelemesi gerekiyor.

2026-GUY/2 başvuru kılavuzuna ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.