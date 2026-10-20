Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
GELİR İDARESİ PERSONEL ALIMI 2026: 2026-GUY/2 başvuruları başladı mı? Başvuru tarihleri ve sınav ücreti ne kadar? Kılavuz yayımlandı

GELİR İDARESİ PERSONEL ALIMI 2026: 2026-GUY/2 başvuruları başladı mı? Başvuru tarihleri ve sınav ücreti ne kadar? Kılavuz yayımlandı

18:29, 20/10/2026, Salı
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
GELİR İDARESİ PERSONEL ALIMI 2026: 2026-GUY/2 başvuruları başladı mı? Başvuru tarihleri ve sınav ücreti ne kadar? Kılavuz yayımlandı
2026 GUY-2 sınav başvuru duyurusu yayımlandı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı için 2026-GUY/2 başvuruları başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre ön başvurular 20-22 Ekim tarihlerinde alınacak. Peki, GUY/2 sınav ücreti ne kadar, nihai başvurular ne zaman yapılacak ve başvuru ekranına nasıl ulaşılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-GUY/2 başvuruları için takvimi duyurdu. Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyen adayların katılacağı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı, 21 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Başvuru süreci ise ön başvuru ve nihai başvuru olmak üzere iki aşamada yürütülecek.

2026-GUY/2 başvuruları ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

ÖSYM'nin 20 Ekim 2026 tarihli duyurusuna göre Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı için ön başvurular 20-22 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru işlemleri 20 Ekim Salı günü saat 10.30 itibarıyla başladı.

Ön başvuruların ardından adaylar sıralamaya alınacak. Atama yapılacak kadro sayısının en fazla beş katı kadar aday, nihai başvuru yapma hakkı kazanacak.

Nihai başvuru işlemleri ise 30 Ekim-3 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Gelir İdaresi personel alımı 2026 başvuru ekranı: GUY/2 başvurusu nasıl yapılır?

Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı'na katılmak isteyen adaylar, başvurularını ÖSYM'nin elektronik sistemleri üzerinden gerçekleştirebilecek.

Başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ais.osym.gov.tr adresinden yapılabilecek. Adaylar ayrıca ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.

2026-GUY/2 sınav ücreti ne kadar?

ÖSYM'nin yayımladığı 2026-GUY/2 başvuru kılavuzuna göre ön başvuru ücreti 170 TL olarak belirlendi. Adayların bu ücreti 20-23 Ekim 2026 tarihleri arasında yatırması gerekiyor.

Nihai başvuru aşamasında ise toplam sınav bedeli 2.200 TL olarak açıklandı. Bu tutarın 1.430 TL'si aday tarafından ödenecek, kalan 770 TL ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından karşılanacak.

Nihai başvuru hakkı kazanan adayların 1.430 TL tutarındaki sınav ücretini 30 Ekim-4 Kasım 2026 tarihleri arasında yatırması gerekiyor. Ödemeler ÖSYM'nin kartlı ödeme sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

2026-GUY/2 sınavı ne zaman yapılacak?ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre 2026 Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Sınava katılmak isteyen adayların ön başvurularını belirtilen tarihlerde tamamlaması ve nihai başvuru hakkı kazanmaları halinde ikinci başvuru aşamasını da gerçekleştirmesi gerekiyor.

2026-GUY/2 başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

ÖSYM, Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı'na ilişkin başvuru kılavuzunu erişime açtı. Adayların başvuru işlemlerini gerçekleştirmeden önce kılavuzda yer alan sınav koşullarını ve başvuru esaslarını dikkatle incelemesi gerekiyor.

2026-GUY/2 başvuru kılavuzuna ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

2026-GUY/2 başvuru kılavuzu için tıklayınız
Başlıklar :gelir i̇daresi başkanlığıgi̇bgelir uzman yardımcılığı2026-guy2ösympersonel alımı
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026