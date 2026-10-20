Fenerbahçe Slavia Prag hangi kanalda, saat kaçta? Fener maçı şifresiz kanalda mı? İlk 11'ler ve yayın bilgileri
Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk edecek Fenerbahçe, taraftarı önünde Avrupa'daki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Kritik karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli takımın muhtemel 11'i, sakat ve cezalı oyuncuları, maç kadrosu ve canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Slavia Prag maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan canlı izlenebilecek? İşte karşılaşmanın tarihi, hakemi, Fenerbahçe'nin muhtemel ilk 11'i, forma giyemeyecek isimler ve maç öncesi öne çıkan tüm detaylar...
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Slavia Prag'ı konuk edecek. Avrupa'daki ilk galibiyetini hedefleyen sarı-lacivertlilerde iki futbolcu forma giyemeyecek. Karşılaşmanın saati, hakem kadrosu ve muhtemel 11'i belli oldu.
Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Slavia Prag maçı, 20 Ekim 2026 Salı günü saat 19.45'te İstanbul'daki Chobani Stadı'nda oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında karşı karşıya gelecek iki ekip de lig aşamasındaki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Fenerbahçe Slavia Prag maçı TRT 1 ve tabii platformundan naklen canlı yayınlanacak.
Mücadeleyi İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ve Ivan Masso Granado üstlenecek.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini hedefliyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl aradan sonra katılan Fenerbahçe, ilk iki karşılaşmasından bir beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrıldı.
İlk hafta sahasında İtalya temsilcisi Roma ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, ikinci hafta İngiltere deplasmanında Aston Villa'ya 6-0 yenildi. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, iki maç sonunda 1 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'deki son karşılaşmasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden İstanbul temsilcisi, bu kez Avrupa sahnesinde galibiyet arayacak.
Slavia Prag, İstanbul'a puansız geliyor
Çekya temsilcisi Slavia Prag da UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki maçında puan elde edemedi.
Slavia Prag'ın lig aşamasında aldığı sonuçlar şöyle:
İlk hafta: Slavia Prag 2-3 Lens
İkinci hafta: Sabah 2-0 Slavia Prag
Fransa temsilcisi Lens'e sahasında mağlup olan Slavia Prag, ikinci hafta ise Azerbaycan ekibi Sabah karşısında deplasmandan puansız ayrıldı.
Fenerbahçe'de Slavia Prag maçı öncesi iki eksik
Fenerbahçe, Slavia Prag karşılaşmasında Mert Müldür ve Marco Asensio'dan yararlanamayacak.
Sakatlığı bulunan milli futbolcu Mert Müldür'ün yanı sıra gelecek hafta ameliyat edilmesi planlanan İspanyol futbolcu Marco Asensio da maç kadrosunda yer alamayacak.
Fenerbahçe'nin ilk 11'i
Fenerbahçe: Ederson, Brown, Ake, Skriniar, Semedo, Guendouzi, Kante, Kerem, Greenwood, Oğuz, Muriç.
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 309. maçına çıkacak
Slavia Prag karşılaşması, Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki 309. müsabakası olacak.
Sarı-lacivertlilerin bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 308 maçta elde ettiği sonuçlar şöyle:
Maç: 308
Galibiyet: 122
Beraberlik: 68
Mağlubiyet: 118
Atılan gol: 418
Yenilen gol: 433
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi özelinde ise 43. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertliler, organizasyonda geride kalan 42 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 24 mağlubiyet yaşadı.
Bu müsabakalarda rakip fileleri 43 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde 77 gol gördü.
Şampiyonlar Ligi'nde yedinci sezon
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yedinci sezonunu geçiren Fenerbahçe, organizasyona ilk kez 1996-1997 sezonunda katıldı.
Sarı-lacivertliler daha sonra 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında grup aşamasında mücadele etti.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi tarihindeki en başarılı performansını 2007-2008 sezonunda sergiledi. Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico yönetimindeki sarı-lacivertliler, çeyrek finale yükselerek önemli bir başarı elde etti.
İngiltere temsilcisi Chelsea'ye çeyrek finalde elenen Fenerbahçe, yarı finalin eşiğinden döndü.
Bu sezon elemeleri geçerek 36 takımlı lig aşamasında ilk kez yer alan Fenerbahçe, Slavia Prag mücadelesinde hem sezonun ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini hem de Avrupa kupalarındaki 123. galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.