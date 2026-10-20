Fenerbahçe Slavia Prag hangi kanalda, saat kaçta? Fener maçı şifresiz kanalda mı? İlk 11'ler ve yayın bilgileri

GELİR İDARESİ PERSONEL ALIMI 2026: 2026-GUY/2 başvuruları başladı mı? Başvuru tarihleri ve sınav ücreti ne kadar? Kılavuz yayımlandı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı için 2026-GUY/2 başvuruları başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre ön başvurular 20-22 Ekim tarihlerinde alınacak. Peki, GUY/2 sınav ücreti ne kadar, nihai başvurular ne zaman yapılacak ve başvuru ekranına nasıl ulaşılır?