Adalet Bakanlığı 2026 icra sınavı ne zaman? Başvuru ve sınav takvimi belli oldu

İŞKUR Gençlik Programına nasıl başvurulur? 2026-2027 İŞKUR Gençlik Programı olan hangi üniversitelerde var?

İŞKUR ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen Gençlik Programı’nda başvuru tarihleri üniversite öğrencileri tarafından yakından takip ediliyor. Başvurular, üniversiteler için açılan ilanlar üzerinden İŞKUR e-Şube’den gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre programın 2026-2027 dönemi kontenjanı 150 bin öğrenci olarak belirlendi. Katılımcılara, programa fiilen katıldıkları her gün için 1.375 lira ödeme yapılacak. Anadolu Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Amasya Üniversitesi Eskişehir Teknik Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı başvurusu başladı mı? İşte İŞKUR Gençlik Programı olan hangi üniversiteler ile başvuru ve kura çekiliş tarihleri.