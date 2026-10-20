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Adalet Bakanlığı 2026 icra sınavı ne zaman? Başvuru ve sınav takvimi belli oldu

Adalet Bakanlığı 2026 icra sınavı ne zaman? Başvuru ve sınav takvimi belli oldu

19:13, 20/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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Adalet Bakanlığı 2026 icra sınavı ne zaman? Başvuru ve sınav takvimi belli oldu
Adalet Bakanlığı 2026 icra sınavı başvuru ve sınav takvimi belli oldu

2026 icra sınavı başvuruları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 20 Ekim itibarıyla alınmaya başladı. Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı'na katılmak isteyen adaylar, 26 Ekim'e kadar başvuru yapabilecek. Sınav ise 5 Aralık 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

2026 icra sınavı için başvuru süreci başladı. Adalet Bakanlığı bünyesinde icra müdürü ve icra müdür yardımcısı olmak isteyen adayların katılacağı sınavın başvuruları, 20 Ekim 2026 saat 10.00 itibarıyla açıldı. ÖSYM tarafından düzenlenecek sınav için işlemler, Aday İşlemleri Sistemi (AİS), mobil uygulama ve başvuru merkezleri üzerinden gerçekleştirilebilecek.

2026 icra sınavı ne zaman yapılacak?

ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimine göre Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı (2026-İcra), 5 Aralık 2026 tarihinde düzenlenecek.

Sınava katılmayı planlayan adayların belirlenen başvuru takvimini takip ederek işlemlerini süresi içinde tamamlaması gerekiyor.

2026 icra sınavı başvuruları ne zaman bitiyor?

İcra müdürü ve icra müdür yardımcısı adayları için başvurular 20-26 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuru ekranı 20 Ekim'de saat 10.00 itibarıyla erişime açıldı.

ÖSYM tarafından açıklanan takvimde öne çıkan tarihler şöyle:

  • Başvuru başlangıç tarihi: 20 Ekim 2026
  • Başvuru bitiş tarihi: 26 Ekim 2026
  • Sınav tarihi: 5 Aralık 2026

Adalet Bakanlığı icra sınavı başvurusu nasıl yapılır?

2026 İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı'na başvurmak isteyen adaylara üç farklı başvuru yöntemi sunuluyor.

Adaylar, işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresindeki Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tamamlayabilecek. Başvurular ayrıca ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması veya ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla da yapılabilecek.

ÖSYM 2026 icra sınavı başvuru sayfası

2026-İcra sınavına katılmak isteyen adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden başvuru ekranına ulaşabilecek.

Başvuru işlemlerine başlamadan önce ÖSYM tarafından yayımlanan sınav kılavuzunun incelenmesi gerekiyor. Adayların işlemlerini 26 Ekim 2026 tarihine kadar tamamlaması önem taşıyor.

ÖSYM 2026 icra sınavı başvuru ekranı için tıklayınız
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