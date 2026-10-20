Galatasaray Fenerbahçe derbisi ertelendi mi, ne zaman oynanacak? 2026 GS FB derbi tarihi belli oldu
Galatasaray Fenerbahçe derbisi ertelendi mi, maç ne zaman ve saat kaçta oynanacak? Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki mücadelenin 25 Ekim Pazar gününe alınacağı iddiaları gündem olurken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) son kararını verdi. TFF Yönetim Kurulunun değerlendirmesi sonucunda derbinin daha önce açıklandığı gibi 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da oynanacağı kesinleşti. Galatasaray'ın 19, Fenerbahçe'nin ise 16 puanla hazırlandığı kritik mücadele öncesinde futbolseverlerin merak ettiği maç tarihi, başlama saati ve fikstür değişikliğiyle ilgili ayrıntılar netleşti.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray Fenerbahçe derbisinin tarihinde değişiklik yapılmayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulunun 20 Ekim Salı günü gerçekleştirdiği toplantıda alınan karar doğrultusunda karşılaşma, daha önce açıklanan takvime uygun olarak 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da oynanacak.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ertelendi mi?
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında mücadele etmesi nedeniyle derbinin bir gün erkene alınabileceği öne sürülmüştü. Karşılaşmanın 25 Ekim Pazar günü oynanacağı yönündeki iddialar, futbol kamuoyunda maç takviminin yeniden değişip değişmeyeceği sorusunu gündeme getirdi.
TFF Yönetim Kurulunun yaptığı değerlendirme sonucunda derbinin tarihinde yeni bir değişikliğe gidilmemesi kararlaştırıldı. Böylece karşılaşmanın pazartesi günü oynanacağı kesinleşti.
Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği karşılaşmanın programı şu şekilde:
- Maç: Galatasaray - Fenerbahçe
- Tarih: 26 Ekim 2026 Pazartesi
- Saat: 21.30
- Stadyum: RAMS Park
- Organizasyon: Trendyol Süper Lig
- Hafta: 9. hafta
TFF'nin son değerlendirmesiyle birlikte derbinin 25 Ekim Pazar gününe çekilmesi ihtimali ortadan kalktı. İki takım, daha önce duyurulan maç programına göre karşı karşıya gelecek.
Derbi öncesi Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kaç puanı var?
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, iki takımın ligdeki puan mücadelesi açısından da önem taşıyor.
Derbi öncesinde Galatasaray 19 puana ulaşırken Fenerbahçe'nin 16 puanı bulunuyor. İki takım arasında 3 puanlık fark yer alıyor.
Galatasaray, sahasında kazanarak rakibiyle arasındaki puan farkını artırmayı hedefliyor. Fenerbahçe ise deplasmandan galibiyetle ayrılarak Galatasaray ile arasındaki farkı kapatmayı amaçlıyor.
Derbinin tarihinde yeni bir değişiklik yapılmazken gözler 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmaya çevrildi.