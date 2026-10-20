Anthony Taylor kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yeni MHK Başkanı'nın kariyeri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ferhat Gündoğdu'nun istifasının ardından Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na İngiliz hakem Anthony Taylor'ı atadı. Premier League, UEFA Avrupa Ligi ve uluslararası turnuvalarda görev yapan Taylor'ın kariyeri ve MHK'nin yeni üyeleri belli oldu.

MHK Başkanı Anthony Taylor oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 20 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, Anthony Taylor'ın Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı'na getirilmesine karar verdi. Elit Hakem Direktörü olarak görev yapan İngiliz hakem, istifa eden Ferhat Gündoğdu'nun yerine atandı.

TFF Yönetim Kurulu, MHK'de boşalan üyeliklere ilişkin değerlendirmelerini de tamamlayarak kurulun yeni üyelerini belirledi. Federasyonun açıkladığı kararlarla birlikte MHK'nin başkanlık ve üyelik kadrosunda değişikliğe gidildi.

Merkez Hakem Kurulu'nun yeni üyeleri açıklandıTürkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Anthony Taylor'ın başkanlığa atanmasının yanı sıra üç isim daha MHK üyeliğine getirildi.

Yeni görevlendirmeler şöyle:

- MHK Başkanı: Anthony Taylor

- MHK Üyesi: Alan Snoddy

- MHK Üyesi: Igor Radojicic

- MHK Üyesi: Barış Şimşek

TFF, Alan Snoddy'nin kadın hakemlerden sorumlu eğitimci olarak görev yaptığını belirtti. Açıklamada, yeni atamaların Merkez Hakem Kurulu'ndaki boşalan görevler için yapılan değerlendirme sonucunda gerçekleştirildiği ifade edildi.

Anthony Taylor kimdir, kaç yaşında ve nereli?

20 Ekim 1978'de İngiltere'nin Manchester kentinde doğan Anthony Taylor, İngiliz futbol hakemidir. Taylor, 2026 yılı itibarıyla 48 yaşındadır.

Hakemlik kariyerine 2002 yılında Northern Premier League'de başlayan Taylor, 2004'te Conference North organizasyonunda görev almaya başladı. 2006-2007 sezonunda ise Football League hakem listesine dahil edildi.

İlk Football League karşılaşmasını Ağustos 2006'da Wrexham ile Peterborough United arasında yöneten İngiliz hakem, 2010 yılında Premier League'de görev almaya başladı.

Taylor, Şubat 2010'da Fulham'ın Portsmouth'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmayla Premier League'deki ilk maçını yönetti. Aynı yıl üst düzey hakem grubuna yükseldi.

2013 yılında FIFA hakem listesine giren Taylor, bu tarihten itibaren Avrupa kupaları ve uluslararası müsabakalarda da görev aldı.

Anthony Taylor hangi önemli maçları yönetti?

Anthony Taylor, İngiltere'deki kupa finallerinin yanı sıra UEFA organizasyonlarında da görev yaptı.

Kariyerinde öne çıkan karşılaşmalar ve turnuvalar şöyle:

- 2015 İngiltere Lig Kupası finali: Chelsea'nin Tottenham Hotspur'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayı yönetti.

- 2015 Community Shield: Arsenal'in Chelsea'yi 1-0 yendiği mücadelede düdük çaldı.

- 2017 FA Cup finali: Arsenal'in Chelsea karşısında 2-1 kazandığı finalde görev aldı.

- 2020 FA Cup finali: Arsenal ile Chelsea arasındaki ve yine Arsenal'in 2-1 üstünlüğüyle sonuçlanan karşılaşmayı yönetti.

- 2021 UEFA Uluslar Ligi finali: İspanya ile Fransa arasındaki finali yönetmek üzere görevlendirildi.

- 2022 FIFA Dünya Kupası: FIFA tarafından turnuvada görev yapacak İngiliz hakemler arasında gösterildi.

- 2023 UEFA Avrupa Ligi finali: UEFA tarafından finalin orta hakemi olarak açıklandı.

Taylor, 2017 ve 2020 yıllarında FA Cup finalinde görev alarak 1901'de Arthur Kingscott'tan bu yana organizasyonda ikinci kez final yöneten ilk hakem oldu.

TFF'den A Milli Takım için de yeni karar

Türkiye Futbol Federasyonu'nun aynı gün gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne de yeni bir isim getirildi.

TFF, A Milli Takım'ın teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ın atandığını duyurdu. Böylece federasyon yönetimi, aynı toplantıda hem A Milli Takım'ın teknik direktörünü hem de Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanını belirledi.