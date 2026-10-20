TRT 1'de maç izlemek isteyenler dikkat! Frekans ayarı nasıl yapılır, canlı yayın nereden açılır? TRT 1 HD frekans bilgileri ve Türksat 4A kanal ayarı
Fenerbahçe - Slavia Prag maçı öncesinde TRT 1 frekans ayarı ve canlı yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında 20 Ekim 2026 Salı günü saat 19.45'te oynanacak karşılaşmayı takip etmek isteyenler, güncel uydu ayarlarını ve internet üzerinden yayın seçeneklerini araştırıyor. Peki, TRT 1 HD kanalı televizyonda nasıl bulunur, Türksat 4A frekans güncellemesi nasıl yapılır? Şifresiz yayınlanacak mücadeleyi izlemek için hangi adımlar izlenmeli? İşte 11794 MHz frekans değeri, kanal kurulum işlemleri, tabii canlı yayın bağlantısı ve Fenerbahçe - Slavia Prag karşılaşmasını kesintisiz takip etmek isteyenlerin bilmesi gereken detaylar.
TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır, canlı maç nasıl izlenir? UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe, 20 Ekim 2026 Salı günü Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı İstanbul'daki Chobani Stadı'nda konuk ediyor. Saat 19.45'te başlayacak karşılaşma TRT 1 ve tabii üzerinden canlı yayınlanacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen izleyiciler, TRT 1 HD uydu frekans bilgilerini ve canlı yayın ekranına nasıl ulaşabileceklerini araştırıyor.
TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır?
TRT 1 yayınını uydu üzerinden izlemek isteyenler, televizyon veya uydu alıcılarının kanal ayarları bölümünden manuel frekans güncellemesi yapabiliyor. Türksat 4A uydusunda yayın yapan TRT 1 HD kanalını bulmak için frekans, polarizasyon ve sembol oranı bilgilerinin doğru girilmesi gerekiyor.
Frekans ayarı için şu adımlar izlenebilir:
Televizyon veya uydu alıcısının kumandasından Menü ya da Ayarlar bölümüne girin.
Kanal Kurulumu veya Uydu Ayarları seçeneğini açın.
Uydu listesinden Türksat 4A (42° Doğu) uydusunu seçin.
Manuel Kanal Arama veya Transponder (TP) Ekle bölümüne girin.
Frekans değerini 11794, polarizasyonu Dikey (V) ve sembol oranını 30000 olarak ayarlayın.
FEC değeri isteniyorsa 3/4 olarak girin.
Aramayı Başlat seçeneğiyle tarama yapın ve bulunan TRT 1 HD kanalını kaydedin.
TRT 1 HD güncel frekans bilgileri 2026
Fenerbahçe - Slavia Prag maçını uydu yayını üzerinden takip edecek izleyiciler için TRT 1 HD'nin Türksat 4A frekans değerleri şöyle:
Frekans bilgisi - Değer
Uydu - Türksat 4A (42° Doğu)
Frekans - 11794 MHz
Polarizasyon - Dikey (V)
Sembol oranı - 30000
FEC - 3/4
Kanal - TRT 1 HD
Bu değerler, televizyonun veya uydu alıcısının manuel kanal arama ekranına girilerek TRT 1 HD yayınına erişim sağlanabilir.
TRT 1 canlı maç nasıl izlenir?
Fenerbahçe - Slavia Prag karşılaşmasını internet üzerinden izlemek isteyen futbolseverler, TRT'nin dijital yayın platformu tabii üzerinden TRT 1 canlı yayınına ulaşabilecek.
Maç, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Karşılaşmayı internetten takip etmek isteyen izleyiciler, tabii platformunun TRT 1 canlı yayın sayfasını kullanabilecek.
Fenerbahçe - Slavia Prag maçı saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında oynanacak Fenerbahçe - Slavia Prag karşılaşması, 20 Ekim Salı günü saat 19.45'te başlayacak.
İstanbul'daki Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele TRT 1 ve tabii platformundan canlı yayınlanırken TRT Radyo 1 üzerinden de takip edilebilecek.
Karşılaşmayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Yardımcılıklarını ise Iker De Francisco ile Ivan Masso Granado üstlenecek.
TRT 1 yayını açılmıyorsa frekans nasıl güncellenir?
TRT 1 HD kanalına ulaşamayan izleyiciler, televizyon veya uydu alıcılarının ayarlar bölümünden manuel kanal aramasını yeniden gerçekleştirebilir.
Bunun için Türksat 4A uydusu seçilerek 11794 MHz frekans, Dikey (V) polarizasyon ve 30000 sembol oranı bilgileri girilmeli. Kanal taraması tamamlandıktan sonra TRT 1 HD kanal listesine kaydedilebilir.
Uydu üzerinden yayın almak yerine internet bağlantısını kullanmak isteyen izleyiciler ise tabii üzerinden TRT 1 canlı yayın ekranına ulaşabilir.