İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları 2026 isim listesi ne zaman açıklanacak?
İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı. Üniversite öğrencilerine eğitimlerini sürdürürken gelir elde etme ve iş deneyimi kazanma imkânı sunan programda, 150 bin öğrenci için kontenjan ayrıldı. Katılımcılara günlük 1.375 TL ödeme yapılacak; ayda 14 gün programa katılan öğrenciler, 19.250 TL’ye kadar gelir desteği alabilecek. Başvurular, İŞKUR e-Şube veya programın resmî internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Üniversitelerin İŞKUR Gençlik Programı kura çekiliş tarihleri netleşti. Peki İŞKUR Gençlik Programı kurası çekimi sonuçları 2026 isim listesi ne zaman açıklanacak? İşte üniversitelerin Gençlik Programı kura tarihi
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından üniversite öğrencilerinin eğitim hayatlarını kesintiye uğratmadan iş deneyimi kazanmalarını ve maddi destek sağlamalarını amaçlayan İŞKUR Gençlik Programı 2026 başvurularında detaylar kesinleşti. Üniversite öğrencilerine büyük bir maddi nefes aldıracak dev proje kapsamında bu yıl tam 150 bin öğrenciye kontenjan ayrıldığı müjdelendi. "İŞKUR Gençlik Programı günlük kaç TL veriyor, aylık ödeme miktarı ne kadar ve başvurular nereden yapılır?" sorularına yanıt arayan öğrenciler için finansal detaylar da açıklandı. Program kapsamında katılım sağlayan üniversitelilere günlük 1.375 TL devam ödemesi yapılacak olup; ayda azami 14 gün katılım sağlayan bir öğrenci aylık toplam 19.250 TL'ye varan gelir desteği elde edebilecek. Hem derslerini aksatmayıp hem de iş tecrübesi edinmek isteyen adaylar başvurularını İŞKUR e-Şube (esube.iskur.gov.tr) sistemi üzerinden veya programın resmi internet sitesi aracılığıyla e-Devlet şifrelerini kullanarak saniyeler içinde tamamlayabiliyor. Üniversitelerin İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi tarihi açıklandı.
İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?
Amasya Üniversitesi kurası 23 Ekim
Eskişehir Teknik Üniversitesi 23 Ekim
Sakarya Üniversitesi 24 Ekim
Mersin Üniversitesi 25 Ekim
Hacettepe Üniversitesi 26 Ekim
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 26 Ekim
Atatürk Üniversitesi 26 Ekim
Tarsus Üniversitesi 26 Ekim
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 26 Ekim
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 27 Ekim Ekim
Çukurova Üniversitesi 27 Ekim
Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi 27 Ekim
Aksaray Üniversitesi 27 Ekim
Anadolu Üniversitesi 27 Ekim
Osmangazi Üniversitesi 27 Ekim
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 27 Ekim
ODTÜ 27 Ekim
Ankara Üniversitesi 27 Ekim
Gazi Üniversitesi 27 Ekim
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 27 Ekim
Yalova Üniversitesi 27 Ekim Ekim
Bartın Üniversitesi 27 Ekim
Bingöl Üniversitesi 27 Ekim
Çankırı Karatekin Üniversitesi 27 Ekim
Karabük Üniversitesi 27 Ekim
Selçuk Üniversitesi 27 Ekim
Osmaniye Üniversitesi 27 Ekim
Şırnak Üniversitesi 27 Ekim
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 27 Ekim
Sinop Üniversitesi 30 Ekim
Gümüşhane Üniversitesi 30 Ekim
Batman Üniversitesi 30 Ekim
Ömer Halisdemir Üniversitesi 30 Ekim
Fırat Üniversitesi 2 Kasım
Trakya Üniversitesi 4 Kasım