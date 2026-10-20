Milletvekili Cemalettin Kani Torun AK Parti'ye katıldı

Özgür Özel'in garip ifadesine Yeni Partili milletvekilleri tarafından büyük destek: Namussuzlar kadar namusluyuz

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında kullandığı garip bir ifadeyle dikkat çekti. Özel, konuşması sırasında “Biz namussuzlar kadar namuslu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız” ifadelerini kullandı. Özel’in bu sözleri, Yeni Parti milletvekilleri tarafından alkış ve ıslıklarla desteklendi. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.