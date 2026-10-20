Milletvekili Cemalettin Kani Torun AK Parti'ye katıldı
15:43, 20/10/2026, SalıG: Güncelleme: 15:50, 20/10/2026, Salı
Yeni Şafak
Bağımsız Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun AK Parti'ye katıldı
Yeni Yol Partisi'nden istifa ederek bağımsız kalan Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti'ye katıldı. Torun'un katılımıyla AK Parti'nin TBMM'deki milletvekili sayısı 281'e yükseldi.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi Konferans Salonu'nda toplandı.
AK Parti Genel Merkezi Konferans Salonu'ndaki toplantı, saat 14.20'de başladı. Yeni Yol Partisi'nden istifa eden Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun AK Parti'ye katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kani Torun'a rozetini bizzat taktı.
AK PARTİLİ MİLLETVEKİLİ SAYISI 281 OLDU
Kani Torun'un AK Parti'ye katılımıyla AK Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 281'e yükseldi.
Torun Yeni Yol Grubundan istifa etmiş bağımsız olarak Bursa milletvekilliğini yürütüyordu.
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