Özgür Özel Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçişini hazmedemedi: ‘Gün sayıyorum’ diyerek tehdit etti
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından siyasi tartışmalar sürüyor. Kararının perde arkasını anlatan Tugay, İzmir'in kentsel dönüşüm sorununu çözmek ve deprem riskini azaltmak için parti değiştirdiğini belirtirken, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel gelişmeleri hala hazmedemedi. NOW TV yayınında konuşan Özel, Tugay'a yönelik “O hesabı ondan sorup burnundan fitil fitil getirmezsem namussuzum” ifadelerini kullandı.
TUGAY, AK PARTİ'YE GEÇİŞİNİN NEDENİNİ ANLATTI
AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, katıldığı canlı yayında karar sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmenin parti değişikliği düşüncesinde etkili olduğunu belirten Tugay, İzmir'in kronikleşmiş sorunlarını çözmek istediğini söyledi.
Kurum'un kendisine AK Parti'ye katılması halinde birlikte çalışmak istediklerini söylediğini aktaran Tugay, karar vermeden önce ailesi ve çevresindeki kişilerle görüştüğünü, süreci uzun süre değerlendirdiğini ifade etti.
‘TEHDİT EDİLMEDİM’
Parti değiştirme kararının arkasında herhangi bir tehdit bulunmadığını vurgulayan Tugay, tercihini İzmir'in yararına olacağını düşündüğü için yaptığını belirtti
'GÜN SAYIYORUM' DİYEREK TEHDİT ETTİ
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, NOW TV'de katıldığı programda Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişini değerlendirdi. Tugay'ın kararına tepki gösteren Özel, genel seçimler ve iktidar değişikliği sonrasında kendisinden hesap soracağını söyleyerek tehdit etti.
Özel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: