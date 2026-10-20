DGS ek tercihler ne zaman bitecek? 2026 DGS ek yerleştirme ÖSYM sonuç tarihi
2026 DGS ek yerleştirme kapsamında 15 Ekim'de başlayan tercih süreci, 22 Ekim 2026 Perşembe günü sona erecek. Adaylar, bu tarihe kadar ek yerleştirme tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin 2026 DGS ek tercih ve sonuç takvimine ilişkin merak edilen detaylar.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2026 Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS) ek yerleştirme kapsamında 15 Ekim 2026 tarihinde başlatılan tercih süreci, 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 23.59 itibarıyla resmi olarak sona eriyor. Ön lisans diplomalarını lisans eğitimine dönüştürmek için boş kalan kontenjanlara tercihlerini tamamlayan binlerce aday, gözlerini ÖSYM'den gelecek "2026 DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" duyurusuna çevirdi. İşte ÖSYM’nin DGS ek yerleştirme takvimi.
DGS ek tercihlerler ne zaman sona erecek?
15 Ekim 2026 tarihinde başlatılan DGS ek tercih süreci, 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 23.59 itibarıyla resmi olarak sona eriyor.
DGS ek tercihleri nereden ve nasıl yapılacak?
Adaylar, ek yerleştirme tercihlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak tamamlayabilecek. Elektronik ortamda gerçekleştirilecek tercih işlemleri için son tarih 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 23.59 olacak.
2026 DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 DGS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Geçen yıl 7-13 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen ek tercih işlemlerinin sonuçları, 17 Ekim 2025'te adayların erişimine açılmıştı.
Önceki yılın takvimi dikkate alındığında, bu yıl da sonuçların tercih sürecinin tamamlanmasının ardından bir hafta içerisinde ilan edilmesi öngörülüyor. Ancak kesin tarih, ÖSYM tarafından yapılacak açıklamayla netlik kazanacak.