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Evlilik Güzeldir oyuncuları kimler, konusu nedir? Evlilik Güzeldir 10. bölümde neler olacak? TRT 1 Evlilik Güzeldir oyuncu kadrosu ve karakterleri

20:55, 16/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Bir haftalık aranın ardından TRT 1 ekranlarına dönen Evlilik Güzeldir, 10. yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Fikret Kuşkan, Hande Soral ve Seçkin Özdemir'in paylaştığı yapımın 16 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanacak bölümünde; Zeynep ve Ali Rıza'nın evlilik kararıyla hızlanan kına gecesi hazırlıkları, Murat'ın beklenmedik hamlesi ve Bahtiyar ailesini bekleyen yeni gelişmelerle birlikte Evlilik Güzeldir oyuncuları ve konusu merak ediliyor.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Evlilik Güzeldir dizisi, bir haftalık aranın ardından 10. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Fikret Kuşkan, Hande Soral ve Seçkin Özdemir'in başrollerini paylaştığı yapımın yeni bölüm özeti, yayın tarihi ve geniş oyuncu kadrosu belli oldu.


Evlilik Güzeldir 10. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kamu yayıncısı TRT 1'de yayınlanan aile ve dram türündeki Evlilik Güzeldir dizisi, 2 Kasım'da ekrana gelen 9. bölümünün ardından yayınına bir hafta ara vermişti. Yapımın 10. yeni bölümü, 16 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Yeni bölüm özetinde neler yaşanacak?

TRT 1 tarafından yayımlanan resmi bölüm özetine göre, Zeynep ve Ali Rıza’nın evlilik kararı alması Bahtiyar ailesinde düğün hazırlıklarını hızlandıracak. Kına gecesinde duygusal anlar yaşanırken, erkeklerin bir araya geldiği buluşma ise düğün heyecanına neşe katacak. Nikâha doğru ilerleyen Zeynep’in geçmişteki ilişkisine dair hisleri yeniden gündeme gelirken, Murat'ın bu evlilik kararı karşısındaki tutumu bölümün merkezinde yer alacak.


10. bölümde hikâyedeki diğer karakterleri bekleyen başlıca gelişmeler ise şunlar olacak:


Can ve Aslı: Aslı’nın iyi niyetle attığı bir adım, aşktan uzak durmaya çalışan Can’ın geçmişiyle yüzleşmesine neden olurken ikili arasındaki saklı duygular gün yüzüne çıkacak.


Sinan ve Yasemin: Ertelenen evlilik planlarının ardından ortak hayallerine ulaşmanın yollarını arayan çiftin hikâyesinde, Sinan’ın hayatını yeniden kurma çabası belirleyici olacak.


Nergis ve Sezai: Birbirlerini tanıdıkça daha da yakınlaşan ikili, birbirlerine karşı olan hislerini açıkça dile getirme konusunda cesaret sınavı verecek.


Mesut Baba: Kızlarının kaygılarına ve hayallerine ortak olan Mesut Bahtiyar, düğün telaşının ortasında ailesini bir arada tutmaya çalışacak.

Evlilik Güzeldir dizisinin konusu nedir?

İstanbul’un köklü semtlerinden birinde geçen Evlilik Güzeldir dizisi, meslek hayatı boyunca binlerce çiftin nikâhını kıyan rekortmen nikâh memuru Mesut Bahtiyar ile birbirinden farklı karakterlere sahip beş bekar kızının hikâyesini anlatıyor. Ailesine, geleneklerine ve verilen sözlere bağlı bir baba olan Mesut Bahtiyar'ın, kızlarının mutlu bir yuva kurmasını istemesiyle gelişen olaylar, evlilik hazırlıkları ve aile ilişkileri çerçevesinde işleniyor.


Evlilik Güzeldir oyuncuları ve karakterleri kimlerdir?

Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler ve canlandırdıkları karakterlerin özellikleri şu şekildedir:


Mesut Bahtiyar (Fikret Kuşkan): "Çimento Mesut" lakabıyla bilinen, geleneklerine bağlı nikâh memuru ve beş kız babası.


Zeynep (Hande Soral): Mesut Bahtiyar’ın kardeşlerine kol kanat geren en büyük kızı. Geçmişte yarım kalan ilk aşkı ile fedakârlık arasında seçim yapmak zorunda kalıyor.


Murat (Seçkin Özdemir): Yıllar önce Zeynep’i cevapsız sorularla bırakıp giden, mahalleye dönüşüyle eski defterleri yeniden açan yardımsever ve az konuşan karakter.


Yasemin (İlayda Alişan): Evin en romantiği olan Yasemin, üç yıldır gönlünü verdiği adamla evlenip yuva kurmanın hayalini kuruyor.


Aslı (Nil Sude Albayrak): Hayatını aklıyla ve hedefleriyle yöneten, ailenin kariyer odaklı ve başarılı kreatif direktör kızı.

Nergis (Cansu Savcı): Hayatında düzen ve uyum arayan, neşesiyle etrafını güzelleştiren zarif Bahtiyar kızı.


Bahar (Ferida Bağ): Ailenin en küçük ve en özgür ruhlu kızı. Zeki ve enerjik yapısıyla geleceğe dair büyük hedefleri bulunuyor.


Saadet (Gözde Okur): "Saadet Merkezi"nde başkalarının aşk hayatını çözmeye çalışan, lafını esirgemeyen hala.


Servet (Anıl Çelik): Bahtiyar kızlarının girişken, iş bitirici ve planları hiç bitmeyen dayısı.


Ayşe (Sera Tokdemir): Nikâh dairesinde Mesut Bey’in sağ kolu olan ve ona duyduğu gizli hayranlığı kalbinde saklayan çalışma arkadaşı.


Ali Rıza (Ferit Aktuğ): Mahallenin güvenilir pastacısı. Zeynep'i yıllardır sabırla ve sessizce seviyor.


Can (Yusuf Çim): Aşka ve verilen büyük sözlere mesafeli yaklaşan, özgür ruhlu boşanma avukatı.


Sinan (Berk Bakioğlu): Yasemin'i çok seven ancak ailesinin beklentileri ile kalbinin sesi arasında sıkışan karakter.


Diyar (Alihan Demirbilek): Hayallerinin ve hedeflerinin peşinden İstanbul'a gelen, yolu Bahar ile kesişen çalışkan genç.


Sezai (Alper Haliloğlu): Söyleyemediği duygularını bestelerine döken, dürüst ve kendi hâlinde bir vergi denetim memuru.


Yayın günü ve saatinde değişiklik yapılmayan yapım, 10. bölümüyle 16 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00'de TRT 1 yayın akışında yer alacak.

Başlıklar :evlilik güzeldirevlilik güzeldir 10 bölümtv dizisitrt 1Evlilik Güzeldir oyuncuları
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Evlilik Güzeldir oyuncuları kimler, konusu nedir? Evlilik Güzeldir 10. bölümde neler olacak? TRT 1 Evlilik Güzeldir oyuncu kadrosu ve karakterleri

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Evlilik Güzeldir dizisi, bir haftalık aranın ardından 10. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Fikret Kuşkan, Hande Soral ve Seçkin Özdemir'in başrollerini paylaştığı yapımın yeni bölüm özeti, yayın tarihi ve geniş oyuncu kadrosu belli oldu.


Evlilik Güzeldir 10. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kamu yayıncısı TRT 1'de yayınlanan aile ve dram türündeki Evlilik Güzeldir dizisi, 2 Kasım'da ekrana gelen 9. bölümünün ardından yayınına bir hafta ara vermişti. Yapımın 10. yeni bölümü, 16 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Yeni bölüm özetinde neler yaşanacak?

TRT 1 tarafından yayımlanan resmi bölüm özetine göre, Zeynep ve Ali Rıza’nın evlilik kararı alması Bahtiyar ailesinde düğün hazırlıklarını hızlandıracak. Kına gecesinde duygusal anlar yaşanırken, erkeklerin bir araya geldiği buluşma ise düğün heyecanına neşe katacak. Nikâha doğru ilerleyen Zeynep’in geçmişteki ilişkisine dair hisleri yeniden gündeme gelirken, Murat'ın bu evlilik kararı karşısındaki tutumu bölümün merkezinde yer alacak.


10. bölümde hikâyedeki diğer karakterleri bekleyen başlıca gelişmeler ise şunlar olacak:


Can ve Aslı: Aslı’nın iyi niyetle attığı bir adım, aşktan uzak durmaya çalışan Can’ın geçmişiyle yüzleşmesine neden olurken ikili arasındaki saklı duygular gün yüzüne çıkacak.


Sinan ve Yasemin: Ertelenen evlilik planlarının ardından ortak hayallerine ulaşmanın yollarını arayan çiftin hikâyesinde, Sinan’ın hayatını yeniden kurma çabası belirleyici olacak.


Nergis ve Sezai: Birbirlerini tanıdıkça daha da yakınlaşan ikili, birbirlerine karşı olan hislerini açıkça dile getirme konusunda cesaret sınavı verecek.


Mesut Baba: Kızlarının kaygılarına ve hayallerine ortak olan Mesut Bahtiyar, düğün telaşının ortasında ailesini bir arada tutmaya çalışacak.

Evlilik Güzeldir dizisinin konusu nedir?

İstanbul’un köklü semtlerinden birinde geçen Evlilik Güzeldir dizisi, meslek hayatı boyunca binlerce çiftin nikâhını kıyan rekortmen nikâh memuru Mesut Bahtiyar ile birbirinden farklı karakterlere sahip beş bekar kızının hikâyesini anlatıyor. Ailesine, geleneklerine ve verilen sözlere bağlı bir baba olan Mesut Bahtiyar'ın, kızlarının mutlu bir yuva kurmasını istemesiyle gelişen olaylar, evlilik hazırlıkları ve aile ilişkileri çerçevesinde işleniyor.


Evlilik Güzeldir oyuncuları ve karakterleri kimlerdir?

Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler ve canlandırdıkları karakterlerin özellikleri şu şekildedir:


Mesut Bahtiyar (Fikret Kuşkan): "Çimento Mesut" lakabıyla bilinen, geleneklerine bağlı nikâh memuru ve beş kız babası.


Zeynep (Hande Soral): Mesut Bahtiyar’ın kardeşlerine kol kanat geren en büyük kızı. Geçmişte yarım kalan ilk aşkı ile fedakârlık arasında seçim yapmak zorunda kalıyor.


Murat (Seçkin Özdemir): Yıllar önce Zeynep’i cevapsız sorularla bırakıp giden, mahalleye dönüşüyle eski defterleri yeniden açan yardımsever ve az konuşan karakter.


Yasemin (İlayda Alişan): Evin en romantiği olan Yasemin, üç yıldır gönlünü verdiği adamla evlenip yuva kurmanın hayalini kuruyor.


Aslı (Nil Sude Albayrak): Hayatını aklıyla ve hedefleriyle yöneten, ailenin kariyer odaklı ve başarılı kreatif direktör kızı.

Nergis (Cansu Savcı): Hayatında düzen ve uyum arayan, neşesiyle etrafını güzelleştiren zarif Bahtiyar kızı.


Bahar (Ferida Bağ): Ailenin en küçük ve en özgür ruhlu kızı. Zeki ve enerjik yapısıyla geleceğe dair büyük hedefleri bulunuyor.


Saadet (Gözde Okur): "Saadet Merkezi"nde başkalarının aşk hayatını çözmeye çalışan, lafını esirgemeyen hala.


Servet (Anıl Çelik): Bahtiyar kızlarının girişken, iş bitirici ve planları hiç bitmeyen dayısı.


Ayşe (Sera Tokdemir): Nikâh dairesinde Mesut Bey’in sağ kolu olan ve ona duyduğu gizli hayranlığı kalbinde saklayan çalışma arkadaşı.


Ali Rıza (Ferit Aktuğ): Mahallenin güvenilir pastacısı. Zeynep'i yıllardır sabırla ve sessizce seviyor.


Can (Yusuf Çim): Aşka ve verilen büyük sözlere mesafeli yaklaşan, özgür ruhlu boşanma avukatı.


Sinan (Berk Bakioğlu): Yasemin'i çok seven ancak ailesinin beklentileri ile kalbinin sesi arasında sıkışan karakter.


Diyar (Alihan Demirbilek): Hayallerinin ve hedeflerinin peşinden İstanbul'a gelen, yolu Bahar ile kesişen çalışkan genç.


Sezai (Alper Haliloğlu): Söyleyemediği duygularını bestelerine döken, dürüst ve kendi hâlinde bir vergi denetim memuru.


Yayın günü ve saatinde değişiklik yapılmayan yapım, 10. bölümüyle 16 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00'de TRT 1 yayın akışında yer alacak.

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