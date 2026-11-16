Evlilik Güzeldir oyuncuları kimler, konusu nedir? Evlilik Güzeldir 10. bölümde neler olacak? TRT 1 Evlilik Güzeldir oyuncu kadrosu ve karakterleri

Nergis (Cansu Savcı): Hayatında düzen ve uyum arayan, neşesiyle etrafını güzelleştiren zarif Bahtiyar kızı.
Bahar (Ferida Bağ): Ailenin en küçük ve en özgür ruhlu kızı. Zeki ve enerjik yapısıyla geleceğe dair büyük hedefleri bulunuyor.
Saadet (Gözde Okur): "Saadet Merkezi"nde başkalarının aşk hayatını çözmeye çalışan, lafını esirgemeyen hala.
Servet (Anıl Çelik): Bahtiyar kızlarının girişken, iş bitirici ve planları hiç bitmeyen dayısı.
Ayşe (Sera Tokdemir): Nikâh dairesinde Mesut Bey’in sağ kolu olan ve ona duyduğu gizli hayranlığı kalbinde saklayan çalışma arkadaşı.
Ali Rıza (Ferit Aktuğ): Mahallenin güvenilir pastacısı. Zeynep'i yıllardır sabırla ve sessizce seviyor.
Can (Yusuf Çim): Aşka ve verilen büyük sözlere mesafeli yaklaşan, özgür ruhlu boşanma avukatı.
Sinan (Berk Bakioğlu): Yasemin'i çok seven ancak ailesinin beklentileri ile kalbinin sesi arasında sıkışan karakter.
Diyar (Alihan Demirbilek): Hayallerinin ve hedeflerinin peşinden İstanbul'a gelen, yolu Bahar ile kesişen çalışkan genç.
Sezai (Alper Haliloğlu): Söyleyemediği duygularını bestelerine döken, dürüst ve kendi hâlinde bir vergi denetim memuru.
Yayın günü ve saatinde değişiklik yapılmayan yapım, 10. bölümüyle 16 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00'de TRT 1 yayın akışında yer alacak.
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