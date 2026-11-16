Makas atarak ilerleyen otomobil yolcu minibüsünü takla attırdı

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Makas atan otomobil yolcu minibüsünü devirdi: 19 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 19 kişi yaralandı. Kaza, D-100 kara yolu Beylikbağı Mahallesi Feniş Kavşağı mevkisinde, Ankara istikametinde meydana geldi. Gebze-Harem hattında çalışan 34 M 6003 plakalı yolcu minibüsü ile 35 KG 6138 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yolcu minibüsü takla atarken, otomobil de savruldu.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı. Ardından ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 19 kişinin tedavi altına alındığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Makas atarak minibüse çarptığı anlar kamerada

Kazanın araç kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Aynı güzergahta seyreden başka bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin sol şeritten sağ şeride ani manevra yaparak ilerlediği görüldü. Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin önce refüje, ardından yolcu minibüsüne çarptığı ve çarpmanın etkisiyle minibüsün takla attığı anlar yer aldı.