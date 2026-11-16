Ayvalık'ta yolcu minibüsü denize düştü: Vatandaşlar çekiçlerle camları kırıp yolculara ulaşmaya çalıştı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yolcu minibüsünün denize düşmesi paniğe neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Batuhan Yılmaz yönetimindeki 10 BT 035 plakalı yolcu minibüsü, sürücünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak denize düştü.
11 YOLCU DENİZDEN KURTARILDI
Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle minibüste bulunan 11 yolcu ile sürücü Batuhan Yılmaz kıyıya çıkarıldı. Kurtarılan yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
ŞOFÖR HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Denizden bilinci kapalı şekilde çıkarılan minibüs şoförü Batuhan Yılmaz, sağlık ekipleri tarafından Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Minibüsün denize düştüğü bölgede ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kameraya yansıdı.
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