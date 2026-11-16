Maskeli saldırganların eve yanıcı madde attığı anlar kamerada

Arnavutköy'de eve yanıcı madde atan 2 şüpheli yakalandı
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir eve yanıcı madde atılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 2 şüpheli gözaltına alındı. Olay, 9 Kasım'da Taşoluk Mahallesi Balören Sokak'ta meydana geldi.
Maskeli şüphelilerin saldırısı kamerada
Yüzleri maskeli iki kişi, bir binanın önüne gelerek ateşe verdikleri yanıcı maddeyi evin pencerelerine doğru attı. Yanıcı maddelerin yere düşmesinin ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı. Olayın ardından çalışma başlatan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, şüpheliler B.G. ve S.E'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin yanıcı maddeyi ateşe vererek eve doğru attığı anlar ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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