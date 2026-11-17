Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ile görüşme gerçekleştirdi" denildi. Paylaşımda görüşmeye ilişkin fotoğrafa da yer verildi.
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Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ile görüşme gerçekleştirdi" denildi. Paylaşımda görüşmeye ilişkin fotoğrafa da yer verildi.
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