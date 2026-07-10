Fuat Oktay'dan NATO Zirvesi mesajı: Kültürel diplomasi başarısıdır

“Ülkemize ve Cumhurbaşkanımıza duyulan güven ve saygının bir ifadesi”

Ankara’da gerçekleştirilen NATO Zirvesinin Türkiye’nin ittifak içindeki dengeleyici, merkezi ve vazgeçilmez rolünü bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Fuat Oktay, zirveye en üst düzeyde tam katılımın, Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duyulan güven ve saygının bir ifadesi olduğunun altını çizdi.

“NATO için tarihi bir aşama, ülkemiz için ise bir başarı hikayesi”

Zirvenin, “NATO için tarihi bir aşama, ülkemiz için ise bir başarı hikayesi” olduğunu ifade eden Oktay, ülkemizin dış politika vizyonunun ve devlet aklının tarihsel derinliğiyle temsil edildiği küresel bir manifesto olduğu değerlendirmesinde buldu.

“Bir kültürel diplomasi başarısıdır”

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay mesajında son olarak zirveyi “Binlerce yıllık kadim tarihimiz ve medeniyetimizin derinliği ile, Türk misafirperverliğinin eşsiz zarafetinin yansıtıldığı bir kültürel diplomasi başarısıdır.” şeklinde değerlendirdi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay’ın sosyal medya paylaşımı:

“Ankara’da gerçekleştirilen 36. NATO Zirvesi, Türkiye’nin ittifak içindeki dengeleyici, merkezi ve vazgeçilmez rolünü bir kez daha ortaya koymuştur.

Zirveye en üst düzeyde tam katılım, Ülkemize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza duyulan güven ve saygının bir ifadesidir.

Zirve, NATO için tarihi bir aşama, ülkemiz için ise bir başarı hikayesidir.

Ülkemizin dış politika vizyonunun ve devlet aklının tarihsel derinliğimizle temsil edildiği küresel bir manifestodur.

Binlerce yıllık kadim tarihimiz ve medeniyetimizin derinliği ile, Türk misafirperverliğinin eşsiz zarafetinin yansıtıldığı bir kültürel diplomasi başarısıdır.”

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