Riyad işgalciyi projeden çıkardı

İsrail gazetesi The Jerusalem Post'un haberine göre Suudi Arabistan, koridorun İsrail'i devre dışı bırakacak şekilde, Suriye üzerinden Avrupa'ya uzanmasını, değerlendiriyor. 2023 G20 Zirvesi'nde açıklanan IMEC projesi, Hindistan'ı Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün, İsrail ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya bağlamayı hedefliyordu. Ancak Gazze savaşı ve Suudi Arabistan-İsrail normalleşme sürecinin durma noktasına gelmesi, Riyad'ı alternatif güzergâh arayışına yöneltti. Habere göre masadaki en güçlü seçeneklerden biri, Körfez'den Akdeniz'e uzanacak demir yolu hattının Suriye üzerinden geçirilmesi. Böylece ticaret koridoru işgalci gcün sınırlarına uğramadan Avrupa'ya ulaşabilecek. Kaynaklardan biri, "Farklı seçenekleri değerlendiriyorlar ve bunlardan biri Suriye" ifadelerini kullanırken, bu değişikliğin hayata geçmesi halinde İsrail'in hem ekonomik hem de jeopolitik açıdan önemli bir avantajı kaybedeceği değerlendiriliyor. İsrail, IMEC'i Suudi Arabistan ile olası normalleşmenin en önemli ekonomik kazanımlarından biri olarak görüyordu. Buna karşın Suriye seçeneği, bölgedeki değişen jeopolitik dengelerin ulaşım ve ticaret projelerine de yön vermeye başladığını ortaya koyuyor. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında geçtiğimiz aylarda tarihi Hicaz Demiryolu Hattı'nı yeniden canlandırmayı ve iki ülkeyi birbirine bağlamayı hedefleyen iki büyük mutabakat zaptı imzalandı. Proje, Türkiye'yi Halep ve Şam üzerinden Ürdün'e, oradan da Suudi Arabistan'a bağlayan bir ticaret koridoru oluşturmayı amaçlıyor.