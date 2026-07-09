Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar: Aradaki oy farkı derinleşiyor
15:36, 09/07/2026, Perşembe
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GENAR'ın Haziran 2026 araştırmasında seçmenin parti tercihleri belli oldu. AK Parti birinci sıradaki yerini korurken CHP ile arasındaki oy farkı dikkat çekti.
GENAR Araştırma Şirketi'nin Türkiye genelindeki 81 ilde 2 bin 200 kişiyle gerçekleştirdiği kamuoyu yoklamasında seçmenlerin parti tercihleri mercek altına alındı.
AK Parti birinci parti
Katılımcılara,
sorusu yöneltilirken, ankette AK Parti yüzde 36,2 ile ilk sırada yer aldı. CHP'nin oy oranı ise yüzde 28,3 olarak ölçüldü.
"Bu pazar milletvekili genel seçimi yapılsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?"
AK Parti:
36,2
CHP:
28,3
HDP:
9,2
MHP:
8,1
İYİ Parti:
7,1
Yeniden Refah Partisi:
3,8
Anahtar Parti:
2,5
Zafer Partisi:
2,1
Türkiye İşçi Partisi:
1,3
Diğer:
1,4
GENAR Araştırma ekibi, AK Parti ile CHP arasında oluşan oy farkına ilişkin değerlendirmesinde, ortaya çıkan tablonun seçmen eğilimlerindeki değişimi yansıttığını belirterek sonuçları analiz etti.
"Haziran ayı ölçümünde AK Parti %36,2 ile birinci sırada yer alırken CHP %28,3’te kalmış; bu iki partiyi DEM Parti %9,2, MHP %8,1, İYİ Parti %7,1, Yeniden Refah Partisi %3,8, Anahtar Parti %2,5, Zafer Par tisi %2,1, TİP %1,3 ve diğer partiler %1,4 oy oranları ile izlemiştir. Bu sıralama, siyasî partiler arası dengede köklü bir kırılmadan çok mevcut hiyerarşinin korunduğunu, CHP krizinin henüz sandığa tam olarak yansımadığını gösteriyor."
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