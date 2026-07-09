Ebola virüsü salgınında bilanço ağırlaşıyor

Türk hayırseverlerin desteği Nijer’e hayat oldu: Açılan kuyularla binlerce kişi temiz suya kavuştu

Türk hayırseverlerin bağışlarıyla Nijer’de yürütülen projeler, kuraklıkla mücadele eden bölge halkına umut olmaya devam ediyor. Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla yapılan yardımlar sayesinde açılan su kuyuları, binlerce insanın temiz içme suyuna ulaşmasını sağladı. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Niamey Din Hizmetleri Müşavirliği öncülüğünde hayata geçirilen 'Bir Damla Hayat Projesi' kapsamında, özellikle su sıkıntısının yoğun yaşandığı kırsal bölgelerde önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Son iki yılda hizmete alınan 50 su kuyusu sayesinde bölge halkı temiz ve güvenli suya kavuştu. Kuraklık ve yetersiz altyapı nedeniyle yıllardır su sorunu yaşayan Nijerli vatandaşlar, Türk hayırseverlerin desteğiyle açılan kuyulardan günlük su ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Proje kapsamında inşa edilen mescitler de bölge halkının ibadetlerini daha sağlıklı şartlarda yerine getirmesine imkan sağladı. Türk milletinin yardımlaşma ruhunun Afrika’ya uzanan bir yansıması olan proje, hem temiz suya erişim hem de sosyal yaşamın güçlendirilmesi açısından bölge halkına önemli katkılar sunuyor.