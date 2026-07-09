Ebola virüsü salgınında bilanço ağırlaşıyor
14:17, 09/07/2026, Perşembe
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Ebola salgını
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde mayıs ayında başlayan Ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 600'e yükseldi.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde mayıs ayında Ebola salgını ilan edildi.
600 kişi hayatını kaybetti
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yayımladığı son verilere göre ülkede şimdiye kadar bin 759 doğrulanmış Ebola vakası tespit edilirken, bunların 600'ü ölümle sonuçlandı.
Sadece üç gün önce can kaybının 500'ü aştığı açıklanmıştı.
Salgın dört eyalete yayıldı
DSÖ verilerine göre salgın, ülkenin kuzeydoğusundaki dört eyaleti etkiliyor. Vakaların büyük bölümü, silahlı grupların faaliyet gösterdiği ve maden kaynakları açısından zengin olan Ituri eyaletinde yoğunlaşıyor.
Şu ana kadar 285 hasta iyileşirken, 304 şüpheli vaka da inceleme altında bulunuyor.
Salgına Bundibugyo türü neden oluyor
Yetkililer, salgının nadir görülen Bundibugyo türü Ebola virüsünden kaynaklandığını belirtiyor.
Bu virüs türüne karşı bugüne kadar onaylanmış herhangi bir aşı veya özel tedavi bulunmuyor.
Kongo'da 2 Temmuz'da iki deneysel tedavinin klinik denemeleri başlatıldı.
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