Uganda'da hafızlık yolculuğu: Diyanet İşleri Başkanlığınca Müslüman çocuklara eğitim veriliyor

Pehlivanoğlu, AA muhabirine, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Uganda'da 2008'den bu yana çeşitli faaliyetler yürüttüklerini söyledi.





Isar Hafızlık Merkezi'nde 48 hafızın din görevlisi Yılmaz Karadoğan koordinesinde eğitim aldığını belirten Pehlivanoğlu, "Isar Hafızlık Merkezi'nin dışında ülkede iki ayrı merkez daha bulunuyor. İnsana yapılan yatırım en büyük yatırımdır. Biz de insana yatırımın çok önemli olduğunu görüyor ve bu noktada aziz milletimizin bize verdiği görevi hakkıyla yerine getirme gayreti içerisindeyiz. Buradan ülkemize, ülkemiz insanına selam ediyor, bayramını kutluyoruz. Ülkemizin büyüklüğünü dışarıda hissetmenin mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.