TİKA desteğiyle Uganda'daki Sena İmam Hatip Lisesinde kurulan laboratuvarlar açıldı

Ugandalı yetkililer ve Sena Vakfı temsilcileri de TİKA ve Türkiye'ye eğitim alanında sağlanan destek dolayısıyla teşekkür etti.





TİKA, hayata geçirdiği bu projeyle Ugandalı gençlerin çağdaş eğitim imkanlarına erişimini artırmayı ve bilimsel altyapılarını güçlendirerek geleceğe daha donanımlı bireyler yetişmesine katkı sunmayı sürdürüyor.