Bakan Çiftçi açıkladı: NATO Zirvesi tedbirlerinde 4 bin 412 kişi yakalandı
, PerşembeG: Güncelleme: 10:57, 09/07/2026, Perşembe10:49, 09/07/2026
Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi
İçişleri Bakanı Çiftçi, NATO Ankara Zirvesiyle ilgili uygulanan tedbirler kapsamında çeşitli suçlardan aranan 4 bin 412 şahsın yakalandığını bildirdi. Sahipsiz sokak hayvanları ilgili de bilgi veren Çiftçi "Şu anda Türkiye'de, 81 vilayetimiz açısından düşünüldüğünde sokak hayvanlarının yüzde 88'i toplanmış durumda." dedi.
İçişleri Bakanı
Mustafa Çiftçi, katıldığı televizyon yayınında NATO Zirvesi ve gündemdeki diğer başlıklara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Çiftçi açıklamalarında
NATO Zirvesi'nin Ankara'da yapılmasının Türkiye'nin büyük bir devlet olduğunu bir kez daha tescillendiğini söyledi. Bakan Çiftçi
, "Cumhurbaşkanımızın küresel liderliğini perçinleyen bir zirve oldu."dedi.
NATO Zirvesi kapsamında alınan tedbirlere ilişkin de konuşan Çiftçi, tedbirler kapsamında yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 4 bin 412 şüphelinin de yakalandığını duyurdu.
Bakan Çiftçi'nin açıklaması şu şekilde;
Ülkemiz açısından, diplomatik olduğu kadar güvenlik açısından da önemli bir zirveydi. Biz de zirvenin önemine yaraşır bir şekilde bütün güvenlik tedbirlerimizi önceden planladık.
56 bin polis görev aldı
56 bin polisimiz ve jandarmamız sahada etkin bir şekilde görev aldılar. Aylar öncesinden güvenlik tedbirlerimizin planlaması başladı. Son 72 saatte tedbirlerimiz zirve yaptı.
Herhangi bir sorun olmadan zirveyi kazasız, belasız ve sıyrıksız olarak atlattık. Devletin bütün kurumları el birliğiyle, güç birliğiyle sürece katkı verdiler.
Türkiye'nin büyük bir devlet olduğu bir kez daha tescillenmiş oldu. Cumhurbaşkanımızın da bir küresel lider olduğu bu NATO zirvesi ile beraber bir kez daha tescillenmiş oldu.
4 bin 412 şahıs yakalandı
Ankara'nın giriş çıkışlarında yapmış olduğumuz veya diğer birinci kuşak, ikinci kuşak, üçüncü kuşak illerde yapmış olduğumuz bu çalışmalarda, 4 bin 412 şahsı da yakalamış olduk. Zirvenin bize böyle bir faydası daha oldu.
Abartmadık. Alınması gerektiği kadarıyla tedbir aldık. Çünkü biz daha önce başka ülkelerde yapılan NATO zirvelerini de inceledik. Hollanda'da yapılan NATO zirvesinde 38 bin polis görev almıştı.
Sokak köpeklerinin yüzde 88'i toplandı
15 Mart 2025 tarihi itibariyle sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili süreç başlamıştı. Zirveden önce bitmiş oldu. NATO zirvesiyle bu işin uzaktan yakından hiç alakası yok.
Şu anda Türkiye'de, 81 vilayetimiz açısından düşünüldüğünde sokak hayvanlarının yüzde 88'i toplanmış durumda. Hedefimiz bu senenin sonuna kadar bütün sokak hayvanlarını toplamak, sokaklarımızı daha güvenli hale getirmek.
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