Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti: İşte yeni fiyatlar
09:21, 09/07/2026, Perşembe
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Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Motorine önceki gece gelen 1 lira 31 kuruşluk zammın ardından, gece yarısından itibaren 76 kuruşluk yeni fiyat artışı daha pompa satış fiyatlarına eklendi.
Akaryakıtta ÖTV kaynaklı zamlar gelmeye devam ediyor. Motorine dün gece yarısı zam geldi. Zam pompaya yansıdı.
Motorine 1 lira 31 kuruşluk zam yapıldı. Zam pompaya yansıdı.
Gece yarısı motorine 76 kuruşluk bir zam daha geldi. Araç sahipleri yola çıkmanın maliyetini hesaplamaya çalışırken zam haberlerini de dikkatle takip ediyor.
Güncel akaryakıt fiyatları ne?
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 62.87 TL
Motorin: 66.78 TL
LPG: 31.19 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 62.72 TL
Motorin: 66.63 TL
LPG: 30.59 TL
Ankara:
Benzin: 63.84 TL
Motorin: 67.90 TL
LPG: 31.19 TL
İzmir:
Benzin: 64.12 TL
Motorin: 68.17 TL
LPG: 30.99 TL
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