Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti: İşte yeni fiyatlar

Dev banka altın tahminini düşürdü: Piyasada denge değişti! İşte anlık gram çeyrek yarım cumhuriyet altın fiyatları

Altın fiyatlarında etkili olan en önemli gelişmelerden biri ABD ile İran arasındaki tansiyonun yeniden yükselmesi oldu. ABD Başkanı Trump’ın, İran ile çatışmayı sona erdirmeye yönelik geçici anlaşmanın artık geçerli olmadığını açıklaması piyasalarda yeni bir belirsizlik dalgası oluşturdu. Altın fiyatlarında geri geçilmeler yaşanırken, Bank of America, Fed’in daha sert para politikası uygulayabileceği beklentisiyle 2026 yılı için ortalama altın fiyat tahminini aşağı çekti. İşte 9 Temmuz gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altın fiyatları.