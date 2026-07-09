Beklenen ödeme yapıldı: 315,7 milyon TL hesaplara yatırıldı
09:20, 09/07/2026, PerşembeG: Güncelleme: 09:20, 09/07/2026, Perşembe
DHA
Bakan Yumaklı: Haziranda 315,7 milyon TL hibe ödemesi yaptık
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "IPARD III Programı çerçevesinde haziran ayında 315,7 milyon TL hibe ödemesini hesaplara aktardık" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kırsala yatırım yapıyor, üretime tam destek veriyoruz. Girişimcilerimizin gücüne güç katmak ve yerinde kalkınmayı hızlandırmak için IPARD III Programı çerçevesinde haziran ayında 315,7 milyon TL hibe ödemesini hesaplara aktardık. Toprağına sahip çıkan, üreten ve memleketimize değer katan tüm üreticilerimizin daima yanındayız" ifadelerini kullandı.
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