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Ekonomi
Afrika'ya ihracat yüzde 12 arttı

Afrika'ya ihracat yüzde 12 arttı

04:00, 09/07/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Afrika'ya ihracat yüzde 12 arttı
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Türkiye'nin ticaret diplomasisi Afrika ülkeleriyle ekonomik iş birliğini güçlendiriyor. Kıta ülkelerine ihracat, 2026'nın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 11 milyar dolara çıktı. En çok dış satım yapılan Afrika ülkeleri Fas, Mısır, Libya, Cezayir ve Tunus oldu.

Türkiye'nin, ticaret diplomasisi kapsamında Afrika ülkeleriyle geliştirdiği çok yönlü ekonomik iş birlikleri ihracata yansırken ocak-haziran döneminde yapılan dış satım yıllık bazda yüzde 12 artışla 11 milyar dolara ulaştı. Afrika ülkeleriyle "kazan-kazan" anlayışı temelinde yürütülen politika, Türk firmalarının kıtadaki varlığını güçlendirirken ihracat rakamlarına da olumlu katkı sunuyor. Türkiye'nin Afrika ülkelerine ihracatı, 2026'nın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12 artarak 11 milyar dolara çıktı. Ocak-Haziran 2025'te, kıtaya 9,8 milyar dolarlık dış satım gerçekleşmişti.

FAS 2,2 MİLYAR DOLARLA EN BÜYÜK PAZAR

Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı Afrika ülkesi, 2,2 milyar dolarla Fas oldu. Fas'ı, yaklaşık 2 milyar dolarla Mısır, 1,3 milyar dolarla Libya, 950,9 milyon dolarla Cezayir ve 619,4 milyon dolarla Tunus takip etti. Türkiye'nin, Fas'taki yatırımları ağırlıklı olarak otomotiv, temizlik ürünleri, tekstil, madencilik, lojistik, demir ve çelik gibi sektörlerde yoğunlaşıyor. İki ülke arasında serbest ticaret anlaşması (STA) bulunurken kurulan STA Ortak Komitesi ise ticarette yaşanan sorunların çözümü ve yeni iş birliği alanlarının belirlenmesi açısından önem taşıyor. Türk müteahhitler, Fas'ta üstlendikleri projelerle de dikkat çekiyor. Ülkede yaklaşık 250 Türk firması faaliyet gösteriyor. İspanya ve Portekiz ile birlikte 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlan Fas, Türk firmalarına ulaştırma altyapısından inşaat ve müteahhitlik alanlarına kadar birçok sektörde yeni iş birliği fırsatları sunuyor.

MISIR'IN AKILLI ŞEHİRLERİ TÜRKİYE'NİN RADARINDA

Türkiye'nin, Afrika'daki en büyük ticaret ortağı olan Mısır ile 15 milyar dolar ticaret hacmi hedefi bulunuyor. Türk yatırımlarının en çok yöneldiği ikinci ülke konumunda olan Mısır'da, tekstilden kimyaya, imalat sanayiinden turizme kadar birçok Türk firması faaliyet gösteriyor. Mısır'ın planladığı 14 yeni akıllı şehir projesinde, Türk müteahhitlerinin daha fazla rol üstlenmesi de amaçlanıyor. İki ülke, ayrıca enerjiden madenciliğe, gemi inşasından Ro-Ro taşımacılığının geliştirilmesine kadar çeşitli alanlarda iş birliğini artırmaya odaklanıyor.

LİBYA STRATEJİK ORTAĞIMIZ

Türkiye ve Libya ise altyapı, enerji ve dış ticaret alanlarında birbirini tamamlayan iki stratejik ortak olarak öne çıkıyor. Türkiye'nin, Kuzey Afrika'daki en önemli pazarlarından biri olan Libya'ya ihracatında mobilya, gıda, makineler, mekanik cihaz ve aletler, demir ve çelikten inşaat malzemeleri başta geliyor. Türkiye ile Cezayir arasındaki ticari ilişkiler de son yıllarda istikrarlı biçimde güçleniyor. Enerji, sanayi, tekstil, demir-çelik ve inşaat sektörlerinin öne çıktığı ekonomik işbirliğinde, iki ülke 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefliyor.


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Başlıklar :AfrikaEkonomiticaret
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