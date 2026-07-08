Rusya dizel yakıt ihracatını yasakladı: İç piyasada arzı artırmak amaçlanıyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, iç piyasada akaryakıt arzını artırmak amacıyla dizel yakıt ihracatını yasakladıklarını bildirdi.

Novak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hükümet üyeleriyle yaptığı toplantıda, akaryakıt piyasasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya’da akaryakıt talebinin, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 30 arttığını belirten Novak, bunun akaryakıt istasyonları üzerindeki yükü artırdığını, araç sayısı ve yakıt ikmal sürelerinde artışa yol açtığını söyledi.

İç piyasadaki durumun halen zorlu seyrettiğini aktaran Novak, yakıt üretim hacimlerindeki zorunlu düşüş nedeniyle nihai tüketicilere sevkiyat güzergahlarının da değiştiğini ifade etti.

Novak, “Bugün, dizel yakıt ihracatına yasak getirdik ve bu iç piyasaya arzı artırmayı sağlayacak.” dedi.

Piyasadaki durumu istikrara kavuşturmak amacıyla rafinerilerde kapasite kullanımının azami seviyeye çıkarıldığını belirten Novak, stoklardaki yakıtın piyasaya yönlendirildiğini, mevcut onarım sürelerinin kısaltıldığını ve bazı petrol rafinerilerindeki planlı onarımların daha ileri tarihlere ertelendiğini vurguladı.

Hükümet, zaman zaman satış ve ihracat kısıtlamalarına başvuruyor

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya’daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda tesis bakıma alınırken; Rus hükümeti, akaryakıt piyasasında istikrarı sağlamak amacıyla zaman zaman satış ve ihracat kısıtlamalarına başvuruyor.

Ülkede, Moskova ve St. Petersburg dahil yaklaşık 40 bölgede akaryakıt satışında kısıtlamalar uygulanıyor.

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