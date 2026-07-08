Elon Musk'ın servetinde tarihi erime: Bir günde 58 milyar dolar eridi

Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Elon Musk, sahibi olduğu teknoloji devleri SpaceX ve Tesla'nın hisselerinde meydana gelen sert satış dalgasının kurbanı oldu. Küresel piyasalarda yaşanan genel tedirginlik ve satış baskısıyla birlikte, ünlü milyarderin kişisel servetinde bir gün içinde devasa bir erime yaşandı.

SpaceX ve tesla hisselerinde kritik değer kaybı

Satış dalgasının merkezinde yer alan SpaceX hisseleri, piyasalardaki negatif eğilimin etkisiyle halka arz fiyatının dahi altına inerek yatırımcı cephesinde dikkat çekti. Eş zamanlı olarak elektrikli araç öncüsü Tesla'nın hisselerinde de yüzde 4'ü aşan belirgin bir düşüş kaydedildi. Borsalardaki bu sert gerileme; Elon Musk'ın portföyünde ağırlığı bulunan SpaceX hisselerinin, çeşitli hisse opsiyonlarının ve Tesla paylarının toplam değerinde ciddi bir azalmaya yol açtı.

Zirveden gelen 500 milyar dolarlık toplam kayıp

Hisse fiyatlarında arka arkaya yaşanan bu olumsuz fiyatlamaların ardından, Musk'ın net serveti sadece 24 saatlik dilimde tam 58,2 milyar dolar azaldı. Gerçekleşen bu yüksek hacimli erimenin neticesinde ünlü iş adamının toplam servetinin 941,2 milyar dolar seviyesine gerilediği raporlandı. Musk'ın geçtiğimiz ay 1,45 trilyon dolar gibi tarihi bir tepe noktasına ulaştığı göz önüne alındığında, zirveden bu yana yaşadığı toplam servet kaybının 500 milyar doların üzerine çıkması tablonun ciddiyetini gözler önüne serdi.

Wall Street uzmanlarından geleceğe yönelik güven mesajı

Meydana gelen günlük kayıpların büyüklüğüne rağmen, Wall Street'in önde gelen yatırım kuruluşları SpaceX'in uzun vadeli vizyonuna ve büyüme potansiyeline olan inancını korumaya devam ediyor. Sektörün nabzını tutan kurumlardan JPMorgan analistleri, şirketin stratejik hedeflerine ulaşacağına ve gelecekteki küresel etkisine dair beklentilerinin halen güçlü olduğunu vurguladı. Benzer şekilde Raymond James uzmanları da, SpaceX'in geleceğin endüstriyel altyapısını şekillendirme konusunda son derece kilit bir rol üstlenebileceği yönündeki olumlu değerlendirmelerini yatırımcılarla paylaştı.

Kurumların beklentileri ve hedef fiyat analizleri

Finans dünyası tarafından yakından takip edilen son analiz raporlarında, SpaceX hisselerinin gelecekteki performansına dair farklı projeksiyonlar sunuluyor. Sektördeki genel ortalama hedef fiyat 236 dolar seviyesinde hesaplanırken, piyasaya yön veren bazı dev kurumların spesifik öngörüleri çeşitlilik gösteriyor. Yapılan değerlendirmelere göre Raymond James hisse başına 800 dolarlık zirve bir hedef belirlerken, Arete Research bu beklentiyi 401 dolar olarak açıklıyor. Diğer yandan Morgan Stanley analistleri kurumsal hedef fiyatı 300 dolar seviyesinde tutarken, Goldman Sachs'ın hisse başına değer beklentisi ise 205 dolar civarında konumlanıyor.

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