Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Eski İsrail Başbakanı Bennett'ten itiraf: 'İran'a gizlice Starlink soktuk'

Eski İsrail Başbakanı Bennett'ten itiraf: 'İran'a gizlice Starlink soktuk'

11:3024/06/2026, Çarşamba
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
İsrail'in İran planı.
İsrail'in İran planı.

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, başbakanlığı döneminde İran'daki protestoculara destek vermek amacıyla ülkeye kaçak yollarla on binlerce Starlink uydu alıcısı soktuklarını belirtti.

Yahudi Haber Sendikası'nın (JNS) Uluslararası Politika Zirvesi'nde konuşan Bennett, 2021-2022 yıllarındaki başbakanlığı döneminde İran'da internet erişimini ve sosyal medya platformlarının açık kalmasını sağlamak amacıyla sayıları on binlere varan Starlink internet uydu alıcısı satın aldıklarını ve ülkeye kaçak yollarla soktuklarını kaydetti.

Binyamin Netanyahu liderliğindeki mevcut hükümeti hedef alan Bennett, "Maalesef mevcut basiretsiz İsrail hükümeti bu çalışmayı durdurdu. Protestolar patlak verdiğinde ise bu altyapı orada hazır değildi" ifadelerini kullandı.

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sırasında da bazı İran vatandaşları Starlink uydu cihazı bulundurdukları suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Starlink nedir?

Starlink, SpaceX'in, dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerinde çalıştığı, uzay tabanlı bir sistem olarak biliniyor.

Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in yörüngede bulunan 3 bin 200'den fazla Starlink uydusu, dünyanın en uzak yerlerine yüksek hızda ve geniş bantlı internet sağlıyor.

#İran
#israil
#Naftali Bennett
#Starlink
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS SINAV SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU 2026: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman yapılacak?