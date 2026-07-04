SpaceX'e yeni rakip: Çin 18 internet uydusunu daha uzaya fırlattı

Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketinden (CASC) yapılan açıklamaya göre, 18 uydudan oluşan grup, Long March-6 roketiyle Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

"G60 Starlink" olarak da bilinen projenin ilk aşamasında 1296 uydunun yörüngeye konumlandırılması planlanırken, tüm aşamalar tamamlandığında 15 bin geniş bant internet uydusundan oluşan mega takım uydu ağı oluşturulması hedefleniyor.