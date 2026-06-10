SpaceX halka arzında tarihi rekor: Talep beklentiyi dörde katladı

Piyasa beklentilerini aşan bu süreçte yatırımcı ilgisi, planlanan arz büyüklüğünün üç buçuk ile dört katı arasında bir seviyeye ulaştı. Talep toplama aşamasında özellikle uzun vadeli yatırım stratejisi yürüten köklü fonların oldukça yüksek hacimli alım emirleri ilettiği kaydedildi.

Rekorlara sahne olan sürecin perde arkasında, şirket kurucusu Elon Musk'ın da yatırımcı ilişkilerine doğrudan temas ettiği öğrenildi. Musk'ın, potansiyel yatırımcılarla düzenlenen çeşitli çevrimiçi bilgilendirme toplantılarına kısa süreli de olsa katılım göstererek sürece bizzat destek verdiği ifade ediliyor. Mevcut devasa yatırımcı taleplerinin, perşembe günü öğleden sonra resmiyet kazanması beklenen nihai halka arz fiyatlamasından hemen önce piyasa dinamiklerine göre ufak çaplı değişiklikler gösterebileceği öngörülüyor.