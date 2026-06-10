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SpaceX halka arzında tarihi rekor: Talep beklentiyi dörde katladı

SpaceX halka arzında tarihi rekor: Talep beklentiyi dörde katladı

11:4110/06/2026, Çarşamba
G: 10/06/2026, Çarşamba
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Spacex'in halka arzına 4 kat talep geldi
Spacex'in halka arzına 4 kat talep geldi

Uzay taşımacılığı ve havacılık devi SpaceX, tarihin en büyük halka arz süreçlerinden birine imza atarken küresel yatırımcıların adeta akınına uğradı. Reuters'a konuşan kaynakların aktardığı verilere göre, Elon Musk'ın liderliğindeki şirket 75 milyar dolarlık bir fon toplamayı hedeflerken, gelen teklifler bu tutarı katbekat geride bırakarak 250 milyar doları aştı.

Piyasa beklentilerini aşan bu süreçte yatırımcı ilgisi, planlanan arz büyüklüğünün üç buçuk ile dört katı arasında bir seviyeye ulaştı. Talep toplama aşamasında özellikle uzun vadeli yatırım stratejisi yürüten köklü fonların oldukça yüksek hacimli alım emirleri ilettiği kaydedildi.

Perşembe günü gözler nihai fiyatlamada olacak

Rekorlara sahne olan sürecin perde arkasında, şirket kurucusu Elon Musk'ın da yatırımcı ilişkilerine doğrudan temas ettiği öğrenildi. Musk'ın, potansiyel yatırımcılarla düzenlenen çeşitli çevrimiçi bilgilendirme toplantılarına kısa süreli de olsa katılım göstererek sürece bizzat destek verdiği ifade ediliyor. Mevcut devasa yatırımcı taleplerinin, perşembe günü öğleden sonra resmiyet kazanması beklenen nihai halka arz fiyatlamasından hemen önce piyasa dinamiklerine göre ufak çaplı değişiklikler gösterebileceği öngörülüyor.



#SpaceX
#halka arz
#Uzay taşımacılığı
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