Anthropic ve SpaceX'in ardından borsaya bir teknoloji devi daha giriş yapmaya hazırlanıyor. ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI, halka arz için düğmeye bastı. OpenAI, olası halka arz süreci kapsamında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna gizli S-1 başvurusu yaptığını açıkladı. ChatGPT ne zaman işlem görecek, kaç lot verir? İşte konuya ilişkin detaylar.

1 /6 OpenAI, halka açık şirkete dönüşmesinin önünü açacak ön başvuru belgelerini sundu; böylece Wall Street’e çıkmaya hazırlanan üç büyük yapay zeka devinden üçüncüsü oldu.

2 /6 ChatGPT halka arz oluyor

ChatGPT ile üretken yapay zeka devrimini başlatan OpenAI'nin halka arz hazırlıklarına başladığı iddia edildi.

Anthropic ve SpaceX gibi teknoloji şirketlerinin ardından OpenAI'nin de borsaya açılabileceği yönündeki gelişmeler, yatırım dünyasında büyük heyecan yarattı.

3 /6 ChatGPT halka arz takvimi 2026 ChatGPT'nin halka arz olacağı haberleri, yatırımcıları hareketlendirdi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, halka arz başvurularında kullanılan ve "S-1 Formu" olarak bilinen taslak kayıt beyanının SEC'e gizli şekilde sunulduğu belirtildi.

4 /6 OpenAI yönetimi, söz konusu başvurunun kamuoyuna sızmasının muhtemel olduğunu değerlendirerek süreci şeffaf biçimde paylaşmayı tercih ettiklerini ifade etti. Açıklamada, başvurunun yapılmış olmasının halka arzın kesinleştiği anlamına gelmediği vurgulandı.

5 /6 ChatGPT ne zaman işlem görecek?

Şirket, halka arzın ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin herhangi bir karar alınmadığını bildirdi.