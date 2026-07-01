Brüksel’den Washington’a ticaret hamlesi: Gümrük vergileri kaldırıldı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün AB, ABD sanayi ürünleri ithalatına uyguladığı tarifeleri kaldırıyor. Bu, transatlantik ticaret için iyi bir haber." ifadelerini kullandı.

Düzenlemenin işletmeler ve tüketiciler için daha fazla öngörülebilirlik, daha fazla seçenek ve daha uygun fiyatlar sağlayacağını belirten von der Leyen, bunun AB ile ABD arasında yayımlanan ortak bildirinin yerine getirilen bir taahhüdü olduğunu anımsattı.