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Avrupa Birliği Parlamentosu ABD ile ticaret anlaşmasını onayladı

Avrupa Birliği Parlamentosu ABD ile ticaret anlaşmasını onayladı

13:5116/06/2026, Salı
G: 16/06/2026, Salı
Yeni Şafak
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Trump, AB’nin kısa sürede harekete geçmemesi halinde "çok daha yüksek" gümrük vergileri uygulamakla tehdit etmişti.
Trump, AB’nin kısa sürede harekete geçmemesi halinde "çok daha yüksek" gümrük vergileri uygulamakla tehdit etmişti.

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının uygulanmasına yönelik yasal düzenlemeleri kabul etti.

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nun bugün gerçekleştirdiği oylamayla, AB ile ABD arasında uzun süredir diplomatik gerilimlere sahne olan ticaret anlaşması nihai onayını aldı.

Strazburg’da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, AB-ABD ticaret anlaşmasının uygulanmasına ilişkin düzenlemeler ele alındı.

AP milletvekilleri, AB-ABD ticaret anlaşması kapsamında AB'nin gümrük tarifesi taahhütlerini uygulamaya koyan iki yasa tasarısını oy çokluğuyla kabul etti.

ABD sanayi malları üzerindeki gümrük vergilerini kaldıran ve geniş bir yelpazedeki ABD deniz ürünleri ve tarım ürünleri için tercihli pazar erişimi sağlayan düzenleme 440 "evet" oyuyla onaylandı.

AP tarafından kabul edilen AB mevzuatı, 2029 yılı sonuna kadar geçerli olacak ve ABD'nin anlaşma şartlarını ihlal etmesi halinde AB'nin verdiği tavizleri askıya almasına olanak tanıyan bir dizi güvence hükmü içeriyor.

AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşması görüşmeleri, Temmuz 2025'te İskoçya'daki ABD Başkanı Donald Trump'a ait Turnberry golf sahasında tamamlanmıştı.

Anlaşma kapsamında, AB ülkeleri ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamamayı kabul etmiş, buna karşılık ABD'nin AB ürünlerine yüzde 15 tarife uygulayacağı açıklanmıştı.

AB tarafının uzun süre yapılan anlaşmanın onay sürecini tamamlayamaması ABD'nin tepkisini çekmişti.

Trump, 1 Mayıs'ta ticaret anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle AB menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını duyurmuştu. AB'ye ticaret anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için 4 Temmuz'a kadar süre tanıyan Trump, aksi takdirde AB'ye yönelik tarifelerin daha yüksek seviyelere çıkarılacağını bildirmişti.

AB ülkelerinin büyük kısmı Trump'ın tehdidinin ardından anlaşmanın hızla yasalaştırılarak yürürlüğe konulmasını isterken AP temsilcileri, metne ABD tarafının anlaşmayı ihlal etmesi durumunda doğrudan yürürlüğe girecek çeşitli tedbir maddeleri eklenmesini talep ediyordu. AB kurumları uzun müzakerelerin ardından ortak bir metin üzerinde uzlaşı sağlamıştı.


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