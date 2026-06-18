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ALTIN FİYATLARI GÜNCEL 18 HAZİRAN! Gram ve Çeyrek Altın Fiyatı Ne Kadar Oldu? Kapalı Çarşı’da Altın Kaç Liradan İşlem Görüyor? FED kararı sonrası

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL 18 HAZİRAN! Gram ve Çeyrek Altın Fiyatı Ne Kadar Oldu? Kapalı Çarşı’da Altın Kaç Liradan İşlem Görüyor? FED kararı sonrası

10:5818/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Altın piyasalarında hareketli seyir sürerken yatırımcılar ve vatandaşlar 18 Haziran Perşembe gününe güncel fiyatları takip ederek başladı. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler ve jeopolitik riskler altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altınının güncel alış-satış rakamları ise yakından izleniyor.

Güvenli liman olarak görülen altına olan ilgi sürerken, 18 Haziran 2026 Perşembe günü altın fiyatları yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Küresel ekonomide yaşanan gelişmeler ve uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar, altının yönünü belirleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Vatandaşlar ise gram altın ve diğer altın türlerinin güncel fiyatlarını araştırıyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA HABERLERİ

Altın fiyatları, Fed’in şahin mesajları sonrası yaşadığı sert düşüşün ardından yeniden yükselişe geçti. ABD-İran anlaşmasının petrol fiyatlarını aşağı çekmesiyle ons altın kayıplarının büyük bölümünü geri aldı. Yeni başkanı Warsh liderliğindeki ilk FOMC toplantısında beklenenden şahin mesajları ile gerileyen ons altın, düşen petrol fiyatlarında destek alarak yönünü yukarı çevirdi.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ- 6.442,07 TL

SATIŞ- 6.442,89 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ- 10.644,00 TL

SATIŞ- 10.806,00 TL

ONS ALTIN FİYATI

ALIŞ- 4.314,55 DOLAR

SATIŞ- 4.315,11 DOLAR

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ- 42.434,00 TL

SATIŞ- 43.061,00 TL

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ- 41.908,13 TL

SATIŞ- 42.742,71 TL

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