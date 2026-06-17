EMEKLİ ZAMMINDA YÜZDE 18 HESABI: 20 bin TL maaş alanlar temmuzda ne kadar alacak? İşte beklenen oranlar

Emekli maaş zammı Temmuz 2026 hesaplamaları, beş aylık enflasyon oranının yüzde 16,61 olarak netleşmesiyle hız kazandı. Haziran enflasyonunun beklentiler doğrultusunda gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 18,19’a çıkabilecek; 20 bin TL olan en düşük emekli maaşının ise yeni bir yasal düzenleme yapılması durumunda 23 bin 638 TL’ye yükselmesi gündeme gelebilecek. Peki emekli maaşları ne kadar olacak, kök maaşlara uygulanacak zam nasıl hesaplanacak ve memur emeklilerinin temmuz artışı hangi seviyeye ulaşacak?
Emekli maaş zammı için belirleyici olacak yılın ilk altı aylık enflasyon verilerinden beşi açıklandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için beş aylık kümülatif oran yüzde 16,61 olurken kesin zam, haziran enflasyonuyla netleşecek.
Emekli maaş zammında beş aylık oran yüzde 16,61
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla Temmuz 2026 döneminde uygulanacak emekli maaş zammının beş aylık bölümü belli oldu. Ocak-mayıs dönemindeki kümülatif enflasyon yüzde 16,61 olarak hesaplandı.
Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına yansıtılacak artış için şu ana kadar oluşan oranı gösteriyor. Kesin zam oranı, haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından belirlenecek.
TÜİK verilerine göre mayıs ayında:
- Aylık enflasyon yüzde 1,71 oldu.
- Yıllık enflasyon yüzde 32,61 olarak gerçekleşti.
- Yılın ilk beş aylık kümülatif enflasyonu yüzde 16,61’e ulaştı.
Temmuz 2026 emekli zammı ne kadar olabilir?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi’nde haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,36 olarak yer aldı.
Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin altı aylık zam oranının yüzde 18,19’a ulaşması bekleniyor. Ancak bu oran henüz kesinleşmedi ve haziran ayı enflasyon verisine göre değişebilecek.
Memur ve memur emeklileri için ise yüzde 7’lik toplu sözleşme artışı ile enflasyon farkının birlikte uygulanması sonucunda toplam artışın yüzde 13,93 olabileceği hesaplanıyor.
Öngörülerin gerçekleşmesi halinde tahmini artış oranları şöyle olacak:
- SSK ve Bağ-Kur emeklileri: Yüzde 18,19
- Memurlar ve memur emeklileri: Yüzde 13,93
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Ocak ayında yapılan düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 20 bin TL’ye çıkarılmıştı. En düşük emekli aylığının da SSK ve Bağ-Kur emeklileri için hesaplanan yüzde 18,19 oranında artırılması halinde ödeme tutarı 23 bin 638 TL’ye ulaşabilecek.
Ancak en düşük emekli aylığı, kök maaş artışından farklı olarak ayrıca yapılacak yasal düzenlemeye bağlı bulunuyor. Bu nedenle 23 bin 638 TL tutarı kesinleşmiş bir ödeme değil, mevcut tahmin üzerinden yapılan hesaplamayı ifade ediyor.
Aynı tahminler doğrultusunda:
61 bin 890 TL olan en düşük memur maaşı 70 bin 511 TL’ye,
27 bin 770 TL olan en düşük memur emeklisi aylığı 31 bin 640 TL’ye yükselebilecek.
Kesin zam oranı haziran enflasyonuyla açıklanacak
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz 2026 maaş zammı, haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla kesinleşecek. Memur ve memur emeklilerinin artış oranında ise toplu sözleşme zammına ek olarak oluşacak enflasyon farkı belirleyici olacak.
En düşük emekli aylığının yeni tutarı konusunda ayrıca bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı ise ilgili makamların açıklamaları ve olası yasal süreç sonrasında netlik kazanacak.