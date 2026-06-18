Et ve Süt Kurumu, hayvancılık sektörünü desteklemek ve üreticilerin ürünlerini değerlendirmek amacıyla büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan alımları gerçekleştiriyor. Kurum tarafından uygulanan güncel alım fiyatları; hayvanın türüne, ırkına, yaşına, kilosuna ve et kalitesine göre farklılık gösteriyor. İşte Et ve Süt Kurumunun büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan alımlarında uyguladığı fiyatlar…

1 /4 Et ve Süt Kurumu (ESK), hayvancılık sektöründe sürdürülebilirliği sağlamak ve üreticileri desteklemek adına büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan alımlarına aktif olarak devam etmektedir. Kurumun piyasa regülasyonu kapsamında güncellediği alım fiyatları, üreticinin emeğini koruyacak seviyelerde belirlenmiştir.

2 /4

3 /4