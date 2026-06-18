Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Trump İran'a 300 milyar dolarlık ödemeyi 'yalan haber' olarak nitelendirdi

Trump İran'a 300 milyar dolarlık ödemeyi 'yalan haber' olarak nitelendirdi

21:0618/06/2026, Perşembe
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
İslamabad Mutabakatı sonrası ABD'de 'fi̇nansman' çatlağı
İslamabad Mutabakatı sonrası ABD'de 'fi̇nansman' çatlağı

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile imzalanan İslamabad Mutabakatı'nın ardından metindeki "yeniden inşa için 300 milyar dolarlık plan" maddesine ilişkin açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada Trump, Tahran'a 300 milyar dolar ödeneceği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlayarak "yalan haber" nitelendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile ABD arasında varılan mutabakata dair tartışmalar hakkında değerlendirmede bulundu.

"ABD'nin İran'a 300 milyar dolarlık bir ödeme yapması söz konusu değil."
diyen Trump, bunu bir
"yalan haber"
olarak nitelendirdi.

İran ile ABD arasında varılan mutabakat

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

"İslamabad Mutabakatı"
adı verilen mutabakat zaptı, gece İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.

Mutabakat metninin ardından paranın nasıl ve kim tarafından ödeneceği tartışması gündeme geldi

Mutabakat metninin 6. maddesi şu şekilde kayda geçmişti:

"ABD, bölgesel ortaklarıyla birlikte İran İslam Cumhuriyeti'nin yeniden inşası ve ekonomik kalkınması için en az 300 milyar ABD doları tutarında, kesin ve karşılıklı olarak mutabık kalınan bir plan hazırlamayı taahhüt etmektedir. Bu planın uygulanmasına yönelik mekanizma, 60 gün içinde nihai anlaşmanın bir parçası olarak kesinleştirilecektir. İlgili finansal işlemler için gerekli olan tüm lisanslar, muafiyetler ve izinler ABD tarafından verilecektir."

Mutabakat metninin açıklanmasının ardından söz konusu paranın nasıl ve kim tarafından ödeneceği tartışması gündeme gelmişti.



#ABD
#ABD Başkanı Donald Trump
#İran
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akaryakıtta bu gece indirim olacak mı? Motorin ve Benzine indirim ne kadar? İşte 18 Haziran güncel akaryakıt fiyatları