Trump İran'a 300 milyar dolarlık ödemeyi 'yalan haber' olarak nitelendirdi

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile imzalanan İslamabad Mutabakatı'nın ardından metindeki "yeniden inşa için 300 milyar dolarlık plan" maddesine ilişkin açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada Trump, Tahran'a 300 milyar dolar ödeneceği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlayarak "yalan haber" nitelendirmesinde bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile ABD arasında varılan mutabakata dair tartışmalar hakkında değerlendirmede bulundu.
İran ile ABD arasında varılan mutabakat
İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.
Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.
Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.
Mutabakat metninin ardından paranın nasıl ve kim tarafından ödeneceği tartışması gündeme geldi
Mutabakat metninin 6. maddesi şu şekilde kayda geçmişti:
"ABD, bölgesel ortaklarıyla birlikte İran İslam Cumhuriyeti'nin yeniden inşası ve ekonomik kalkınması için en az 300 milyar ABD doları tutarında, kesin ve karşılıklı olarak mutabık kalınan bir plan hazırlamayı taahhüt etmektedir. Bu planın uygulanmasına yönelik mekanizma, 60 gün içinde nihai anlaşmanın bir parçası olarak kesinleştirilecektir. İlgili finansal işlemler için gerekli olan tüm lisanslar, muafiyetler ve izinler ABD tarafından verilecektir."
Mutabakat metninin açıklanmasının ardından söz konusu paranın nasıl ve kim tarafından ödeneceği tartışması gündeme gelmişti.