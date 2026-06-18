ABD'den İsrail'e 'mutabakat' tepkisi: 'Bu panik hali tuhaf'

"İsrail sistemi içerisinde fark ettiğim tuhaf bir panik hali var. Sanki İran’ın lehine olabilecek her şey gerçekleşecek ve bunlar yaşanırken de İran’ın tutumunda hiçbir değişiklik olmayacağını düşünüyorlar. Açıkçası herhangi bir kişinin neden bunun doğru olduğuna inandığını anlamıyorum"