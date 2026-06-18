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Savaş sırasında Hürmüz Adası yakınlarında karaya oturan Güney Kore gemisi kurtarılmaya çalışılıyor

Savaş sırasında Hürmüz Adası yakınlarında karaya oturan Güney Kore gemisi kurtarılmaya çalışılıyor

13:4918/06/2026, Perşembe
AA
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Güney Kore'ye ait konteyner gemisi yanlış rota tercihi nedeniyle karaya oturdu.
Güney Kore'ye ait konteyner gemisi yanlış rota tercihi nedeniyle karaya oturdu.

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırılar sırasında, İran ordusunun Hürmüz Boğazı’na kapatması üzerine boğazdan kaçak geçmeye çalışırken karaya oturan Güney Kore’ye ait konteyner gemisi kurtarılmaya çalışılıyor.

Saldırıların ilk günlerde İran'ın Hürmüz Boğazı’nı kapatması üzerine navigasyon sistemini devre dışı bırakarak ismini değiştiren ve ücret ödemeden boğazdan kaçak olarak geçmeye çalıştığı belirtilen ve yanlış rota tercihi nedeniyle karaya oturan Güney Kore’ye ait konteyner gemisini kurtarma çalışmaları yürütülüyor.

İran’a ait yüzer bir platformun üzerindeki kepçeler, geminin karaya oturduğu kısımdaki toprağı boşaltarak geminin tekrar hareket etmesine olanak sağlayacak önlemler almaya çalışıyor.


#Güney KORE
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