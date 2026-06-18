İran: ABD yükümlülüklerini yerine getirmezse herhangi bir adım atmayacağız

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülke basınına yaptığı açıklamada, ABD ile varılan mutabakata ilişkin değerlendirmede bulundu. Hürmüz Boğazı'nda uluslararası hukuk ve denizcilik kurallarına aykırı bir tutum sergilemeyeceklerini belirten Kalibaf, “Biz uluslararası hukuk çerçevesinde hareket edeceğiz. Uluslararası hukuka göre boğazlara kıyısı bulunan ülkelerin hem hakları hem de yükümlülükleri vardır. Bu haklardan biri de sundukları hizmetler karşılığında diğer ülkelerin ücret ödemesidir. Savaşın ortasında bir paylaşım yapmış ve 'Hürmüz Boğazı artık asla eski koşullarına dönmeyecek' demiştim. Bugün de aynı görüşteyim” ifadelerini kullandı.

Kalibaf, mutabakatın imzalanmasına rağmen ABD yönetimine yönelik güvensizliğin sürdüğünü kaydederek, “Nihai bir anlaşmaya varılsa ve hatta bu anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla onaylansa bile yine de güvenilir değildir” açıklamasını yaptı.