Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Akaryakıtta indirim yağmuru sürüyor: Sürücülere bir müjde daha geldi işte güncel benzin ve motorin fiyatları

Akaryakıtta indirim yağmuru sürüyor: Sürücülere bir müjde daha geldi işte güncel benzin ve motorin fiyatları

10:2318/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

ABD, İsrail ve İran arasında şubat ayında patlak veren ve küresel enerji piyasalarında derin sarsıntılara yol açan 107 günlük gerilim, diplomasi masasında atılan tarihi imzalarla son buldu. ABD ve İran arasındaki kalıcı barış mutabakatı, aylardır kapalı olan Hürmüz Boğazı'nın yeniden sevkiyata açılmasını sağlarken Brent petrolün varil fiyatını hızla 80 dolar bandının altına indirdi. Uluslararası piyasalardaki bu sert düşüş, yurt içindeki akaryakıt istasyonlarının tabelalarını da hızla aşağı yönlü değiştirmeye devam ediyor. Öyle ki, motorine gelen peş peşe indirimlerin ardından bir müjde de benzine geliyor.

Hafta başından bu yana motorin grubunda yaşanan peş peşe indirim dalgası, araç sahiplerinin yüzünü güldürmüştü. Salı ve çarşamba günkü düşüşlerin ardından perşembe günü de devam eden indirim maratonunun tamamlanmasıyla birlikte, sektör kaynaklarından edinilen son kulis bilgileri bu kez benzin kullanıcılarına müjdeyi verdi. Küresel piyasalardaki gevşemenin gecikmeli etkisiyle birlikte, akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatında yarından itibaren geçerli olacak ciddi bir gerileme hesaplanıyor. İşte benzine gelen indirim müjdesinin detayları ve il il akaryakıt fiyatlarında son durum

Eşel mobille indirim ne kadar olacak?

Sektör temsilcilerinden gelen bilgilere göre; uluslararası piyasalardaki ürün fiyatı azalışı doğrultusunda benzinin litre fiyatında normal şartlarda 3 lira 96 kuruşluk bir indirim formüle edildi. Eşel mobil sistemiyle indirimin akaryakıt pompalarına doğrudan yansıması net olarak 0,99 lira seviyesinde gerçekleşecek.


Tabelalar yeniden değişiyor


Pompa fiyatlarına yansıyacak bu 99 kuruşluk indirimle birlikte büyükşehirlerde ve Anadolu'da tabelalar yeniden şekillenecek. Yeni ayarlamayla beraber benzinin litre fiyatının İstanbul'da 62,16 liraya, başkent Ankara'da 63,11 liraya, İzmir'de ise 63,39 liraya gerilemesi öngörülüyor.


Üç büyükşehirde güncel pompa fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 63,15 lira

Motorin: 64,42 lira

LPG: 31,99 lira

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 62,99 lira

Motorin: 64,26 lira

LPG: 31,39 lira



Ankara

Benzin: 64,10 lira

Motorin: 65,52 lira

LPG: 31,97 lir

İzmir

Benzin: 64,38 lira

Motorin: 65,79 lira

LPG: 31,79 lira

#akaryakıt fiyatları
#motorin indirim
#benzin indirim
#brent petrol
#benzin fiyatı
#motorin fiyatı
#benzine indirim var mı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Samsun Kavak arsa bölge belirleme kurası sonuçları