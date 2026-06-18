Akaryakıtta indirim yağmuru sürüyor: Sürücülere bir müjde daha geldi işte güncel benzin ve motorin fiyatları

ABD, İsrail ve İran arasında şubat ayında patlak veren ve küresel enerji piyasalarında derin sarsıntılara yol açan 107 günlük gerilim, diplomasi masasında atılan tarihi imzalarla son buldu. ABD ve İran arasındaki kalıcı barış mutabakatı, aylardır kapalı olan Hürmüz Boğazı'nın yeniden sevkiyata açılmasını sağlarken Brent petrolün varil fiyatını hızla 80 dolar bandının altına indirdi. Uluslararası piyasalardaki bu sert düşüş, yurt içindeki akaryakıt istasyonlarının tabelalarını da hızla aşağı yönlü değiştirmeye devam ediyor. Öyle ki, motorine gelen peş peşe indirimlerin ardından bir müjde de benzine geliyor.

1 /6 Hafta başından bu yana motorin grubunda yaşanan peş peşe indirim dalgası, araç sahiplerinin yüzünü güldürmüştü. Salı ve çarşamba günkü düşüşlerin ardından perşembe günü de devam eden indirim maratonunun tamamlanmasıyla birlikte, sektör kaynaklarından edinilen son kulis bilgileri bu kez benzin kullanıcılarına müjdeyi verdi. Küresel piyasalardaki gevşemenin gecikmeli etkisiyle birlikte, akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatında yarından itibaren geçerli olacak ciddi bir gerileme hesaplanıyor. İşte benzine gelen indirim müjdesinin detayları ve il il akaryakıt fiyatlarında son durum

2 /6 Eşel mobille indirim ne kadar olacak? Sektör temsilcilerinden gelen bilgilere göre; uluslararası piyasalardaki ürün fiyatı azalışı doğrultusunda benzinin litre fiyatında normal şartlarda 3 lira 96 kuruşluk bir indirim formüle edildi. Eşel mobil sistemiyle indirimin akaryakıt pompalarına doğrudan yansıması net olarak 0,99 lira seviyesinde gerçekleşecek.



3 /6 Tabelalar yeniden değişiyor

Pompa fiyatlarına yansıyacak bu 99 kuruşluk indirimle birlikte büyükşehirlerde ve Anadolu'da tabelalar yeniden şekillenecek. Yeni ayarlamayla beraber benzinin litre fiyatının İstanbul'da 62,16 liraya, başkent Ankara'da 63,11 liraya, İzmir'de ise 63,39 liraya gerilemesi öngörülüyor.



4 /6 Üç büyükşehirde güncel pompa fiyatları İstanbul Avrupa Yakası Benzin: 63,15 lira Motorin: 64,42 lira LPG: 31,99 lira İstanbul Anadolu Yakası Benzin: 62,99 lira Motorin: 64,26 lira LPG: 31,39 lira





5 /6 Ankara Benzin: 64,10 lira Motorin: 65,52 lira LPG: 31,97 lir İzmir Benzin: 64,38 lira Motorin: 65,79 lira LPG: 31,79 lira